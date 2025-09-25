A használt autók iránti kereslet sok országban egyre nő, így a vásárlók mindenhol gyorsan lecsapnak a jó áron kínált, szerény futásteljesítményű darabokra. Ezt használják ki most azok a szélhámosok, akikre az Audi hívta fel a figyelmet. A német márka használt autóira specializálódott csalók sokakat megtéveszthettek, ugyanis Németországban, Ausztriában és Svájcban úgy hirdetnek Audikat, mintha azokat a márka hivatalos értékesítési pontjai árulnák.

Átverés: csalók használt autókat kínálnak az Audi nevében

Fotó: Audi

Használt autók, amelyek nem léteznek

Az elkövetők hamis e-mail címeket (pl. info@audi-angebot.de, info@audi-bestandsfahrzeuge.de), telefonszámokat és bankszámlaadatokat használnak, sőt nem riadnak vissza attól sem, hogy valódi Audi értékesítési partnerek alkalmazottainak fényképeit használják fel. A cél nem más, minthogy a valóságban nem létező autókra előleget vegyenek fel - az Audi szerint már sokan áldozatul estek a csalóknak. A gyártó feljelentést tett az ügyben, és mindenben együttműködik a hatóságokkal a nyomozás során.