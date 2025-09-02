Nem fogja elhinni, mennyi az új Volvo hatótávolsága

Bár az EX30-as villanyautó nagyon jól fogy, általánosságban még a vásárlói igények nem tartanak ott, hogy a Volvo pár éven belül kizárólag elektromos modelleket kínáljon. Ezért frissítették a kínálat egyik régi darabját, az XC90-est, de lényegében az új XC70-es születése is erre vezethető vissza. Ugyan a név ismerős lehet, de az új XC70-esnek semmi köze sincs a korábbiakhoz, az újdonság egy nagy hatótávolságú plug-in hibrid, terepkombis csomagolásban.

A hatótávolságra büszke lehet a Volvo. Az XC70-es formailag az EX90-esre hasonlít leginkább

Fotó: Volvo

Hatótávolság: 1200 kilométer!

A plug-in hibridek között ritkaság számba megy az 1000 kilométer körüli hatótávolság, a Volvo azonban nem csak eléri ezt a lélektani határt, hanem túl is szárnyalja. Ennek kulcsa természetesen a technika: a Volvo anyacége, a kínai Geely az XC70-eshez hasonló autókhoz fejlesztette ki az SMA platformot, amely lehetővé teszi, hogy méretes akkupakkot alkalmazzanak. A közel 500 lóerős, összkerékhajtású típusban egy 39,6 kWh-s akkumulátort találunk, amely önmagában 200 kilométerre elegendő energiát tud tárolni. A kombinált hatótáv így eléri az 1200 kilométert, ráadásul

a megfelelő töltővel telepcsomag 23 perc alatt feltölthető 80%-os szintre.

A Volvo első körben Kínában forgalmazza majd a típust, és bár hivatalosan nem nyilatkoztak az európai bevezetésről, az egyre szigorodó környezetvédelmi normák miatt nagyon is logikus lenne, ha nálunk is piacra dobnák. Ahogy Hakan Samuelsson, a Volvo első embere mondja, ez a modell a hagyományos és elektromos autók közötti híd szerepét tölti majd be.