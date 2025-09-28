Minden, amit a téli gumi vásárlásáról tudni érdemes

Megvannak az előnyei a szezonális abroncsoknak a négyévszakos gumikhoz képest, mindegyikben közös, hogy időről-időre cserére szorulnak. Van, hogy elkopik a futófelület – a törvény 1,6 mm-es minimum barázdamélységet ír elő, a gyakorlatban 3-4 mm-nél már érdemes cserélni –, vagy egyszerűen elöregszik az abroncs, amíg nyári gumi még 8-10 éves korában is jól üzemel, a jellemzően lágyabb keverékű téli abroncsoknál 6-8 év a határ. Most a szezonnak megfelelően a téli gumik cseréjéhez adunk tanácsokat.

Az autónknak és az igényeinknek megfelelő téli gumit vásároljunk

Fotó: Hankook

A téli abroncsoknál a futófelületen lévő blokkokat tovább szaggatják cikcakkos barázdákkal, ezek téli útviszonyok között kapaszkodóélként működnek, szűk kialakításuk forgás közben kidolgozza magából az esetleg oda bekerült havat/sarat/latyakot. A mélyebb, hossz- vagy keresztirányú (akár átlós) barázdás hivatottak a nedvesség elvezetésére, ahogy kopik az abroncs, úgy csökken ezek térfogata, egyben romlik a vízelvezető képesség – ezért nem szabad megvárni a törvényileg előírt minimumot. A hidegebb hőmérsékletek miatt lágyabb keveréket kapnak a téli abroncsok, apró hajszálrepedések jelennek meg rajtuk, ha már túl öregek és kezd megkeményedni a gumi. A cserénél fontos, hogy az autóra engedélyezett méretű abroncsot vásároljunk, eltérő átmérőnél csalhat a sebességmérő, eltérő szélességnél gondot lehetnek a kormányzással.

A vékony barázdák felelnek a tapadásért téli útviszonyok között, a vastagok vezetik el a vizet a futófelület alól. Előbbi miatt fontos, hogy rugalmas legyen a gumikeverék (életkor), utóbbi miatt a 3-4 mm-es mintamélység (kopás)

Csak az autónk számára engedélyezett méretű téli gumit használjunk!

Fontos, hogy az autónknak megfelelő terhelésindexű abroncsot vásároljunk, ma már ugyanazon méreten belül is vannak megerősített (a nagyobb tömegű szabadidő-autókra vagy villanyautókra szabott) változatok, nem külön abroncsként kínálják azokat a gyártók. Ha áruházban vásárolja vagy interneten rendeli az ember az abroncsot, fontos, hogy tudja értelmezni az oldalfalon látható feliratokat, például hogy mikor gyártották a gumit – szakszerű tárolás mellett akár több éves gumik is új értékűnek számítanak a gyártó szerint –, és csak egy szériából származó két vagy négy darabot vásároljunk. Azért kell párosan vásárolni, hogy egy tengelyen azonos tulajdonságú gumikat használjunk; a még használható levetett abroncsból lehet például téli pótkerék.