Minden, amit a téli gumi vásárlásáról tudni érdemes

Megvannak az előnyei a szezonális abroncsoknak a négyévszakos gumikhoz képest, mindegyikben közös, hogy időről-időre cserére szorulnak. Van, hogy elkopik a futófelület – a törvény 1,6 mm-es minimum barázdamélységet ír elő, a gyakorlatban 3-4 mm-nél már érdemes cserélni –, vagy egyszerűen elöregszik az abroncs, amíg nyári gumi még 8-10 éves korában is jól üzemel, a jellemzően lágyabb keverékű téli abroncsoknál 6-8 év a határ. Most a szezonnak megfelelően a téli gumik cseréjéhez adunk tanácsokat.
A téli abroncsoknál a futófelületen lévő blokkokat tovább szaggatják cikcakkos barázdákkal, ezek téli útviszonyok között kapaszkodóélként működnek, szűk kialakításuk forgás közben kidolgozza magából az esetleg oda bekerült havat/sarat/latyakot. A mélyebb, hossz- vagy keresztirányú (akár átlós) barázdás hivatottak a nedvesség elvezetésére, ahogy kopik az abroncs, úgy csökken ezek térfogata, egyben romlik a vízelvezető képesség – ezért nem szabad megvárni a törvényileg előírt minimumot. A hidegebb hőmérsékletek miatt lágyabb keveréket kapnak a téli abroncsok, apró hajszálrepedések jelennek meg rajtuk, ha már túl öregek és kezd megkeményedni a gumi. A cserénél fontos, hogy az autóra engedélyezett méretű abroncsot vásároljunk, eltérő átmérőnél csalhat a sebességmérő, eltérő szélességnél gondot lehetnek a kormányzással.
Fontos, hogy az autónknak megfelelő terhelésindexű abroncsot vásároljunk, ma már ugyanazon méreten belül is vannak megerősített (a nagyobb tömegű szabadidő-autókra vagy villanyautókra szabott) változatok, nem külön abroncsként kínálják azokat a gyártók. Ha áruházban vásárolja vagy interneten rendeli az ember az abroncsot, fontos, hogy tudja értelmezni az oldalfalon látható feliratokat, például hogy mikor gyártották a gumit – szakszerű tárolás mellett akár több éves gumik is új értékűnek számítanak a gyártó szerint –, és csak egy szériából származó két vagy négy darabot vásároljunk. Azért kell párosan vásárolni, hogy egy tengelyen azonos tulajdonságú gumikat használjunk; a még használható levetett abroncsból lehet például téli pótkerék.
Az, hogy a mi igényeinkhez melyik téli abroncs illik a legjobban, a rendszeresen megjelenő téligumi-tesztekből lehet kiolvasni. Ha például síelni megy az ember az autóval, akkor a téli útviszonyok között jól teljesítő garnitúrára lesz szüksége, ha marad országhatáron belül, akkor ennél fontosabb szempont lehet a száraz/nedves aszfalton mutatott jó képesség. Aki biztosra akar menni, az a téli gumi méretéhez való hóláncot is vásárol – utóbbi használatát a magyar KRESZ is megköveteli bizonyos útszakaszon –, és gyakorolja annak felszerelését is. Nem a legkellemesebb dolog elakadást követően, hóesésben-fagyban hóláncot szerelni, némi rutinnal sokkal könnyebben túlteszi magát rajta az ember szükség esetén.