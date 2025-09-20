Hírlevél

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

Legalább nem csináltak szabadidő-autót a Honda Prelude-ből – galéria

Lehet, hogy a rajongóknak nem elég kemény, de manapság az a csoda, hogy nem SUV-ként tért vissza. Az új Honda Prelude azért a Civic Type R felfüggesztését használja.
Túlságosan nagy meglepetést nem okozott a Prelude hatodik generációja azok után, hogy már évek óta mutogatja tanulmányként a Honda, a műszaki részleteket is jó előre elárulták, ahogy a belső teret is idejekorán megismerhettük. Sokan persze csalódottak a most, a japán forgalmazás megindulásakor közölt végleges számok ismeretében, de inkább annak örüljünk, hogy legalább nem szabadidő-autón használják a klasszikus sportmodell nevét.

Újra van sportos hibrid Honda, a Prelude nevet elevenítették fel
Újra van sportos hibrid Honda, a Prelude nevet elevenítették fel
Fotó: Honda

Először használja a Honda hibrid hajtással a Type R felfüggesztést

Ugyanaz a padlólemez jelenti a kiindulási alapot, amit a Honda Civic is használ, az új generációs e:HEV hibrid hajtásban 2,0 literes szívómotor (141 LE/182 Nm) és villanymotor (181 LE/315 Nm) dolgozik együtt, a rendszerteljesítmény 200 LE/315 Nm. A használó az alacsony fogyasztás mellett még szimulált kapcsolásokat/torpanásokat is átélhet, a bevallottan túraautónak készített kupénál azért nem akartak teljesen lemondani a vezetési élményről. Ennek érdekében a Type R függőcsapszeges első felfüggesztését használják lágyabb hangolással, a fékek is sportmodellből jönnek (elöl 350 mm-es tárcsa 4 dugattyús nyereggel, hátul 305 mm-es tárcsa 1 dugattyús nyereggel). A 19 colos felnikre 235/40-es abroncsokat szerelnek gyárilag.

Ahol számít, sportos a kárpit
Fotó: Honda

Eltérőek az első ülések, a vezetőnél feszesebb és szűkebb az oldalsó párna, hogy tempós kanyarvételkor ne kelljen a kormányba kapaszkodni, az utasoldalon szélesebb és kényelmesebb a kialakítás. Vannak hátsó ülések is, de hivatalosan csak 2+2 személyes a Honda Prelude, a 60:40 arányban osztott támla ledöntésével lehet bővíteni az alapesetben 428 literes csomagteret. 
 

