Napszemüveg segítségével viselhető csak el a legújabb Hyundai belseje

Úgy tűnik, dizájntapadása van a Hyundai formatervezőinek, a Münchenben bemutatott THREE elnevezésű tanulmány nagy vonalakban azt folytatja, amit az egykori Veloster – amelynek második generációja már nem jutott el hozzánk. Persze a szabadidő-autós vonal miatt ma már óriásiak a kerekek és a márka villanyautóira jellemző pixeles LED-es világítás is jelen van, de egyébként az arányok, az ablakok formája mind az aszimmetrikus karosszériával rendelkező sportkocsit idézi. Ami nem feltétlenül baj.

Lefelé bővíti az Ioniq-sorozatot a Hyundai, a THREE tanulmány mutatja az irányt

Fotó: Hyundai

Azzal tették feltűnővé a konstrukciót, hogy a Holdsugár Sárga fantázianevű színt nemcsak a belső tér burkolatainál használták, de ilyen tónust kaptak az ablakok is. A karosszéria 4287 mm hosszú, 1940 mm széles, 1428 mm magas és 2722 mm a tengelytávolság, amivel a kompaktok között nagynak de laposnak – figyelembe véve, hogy a hasznos magasságból a padlóba épített akkumulátor is levesz egy keveset – számít a Hyundai THREE. Ezt azért érdemes megemlíteni, mert nem holmi egyszerű formai játszadozásról van szó, a koreaiak be akarnak lépni a kompakt szegmensbe is az Ioniq almárkával, ennek előzetese az itt látható autó.

Aki túlteszi magát a színen, érdekes részleteket fedezhet fel a THREE belsejében

Fotó: Hyundai

Pár éven belül érkezik a Hyundai Ioniq 3

Az utastérben újrahasznosított forrásból származó kárpitok mellett alumíniumhabból készített burkolatok jelentik az újdonságot, a fedélzeti rendszer újdonsága, hogy a digitális menüben több, a használó által személyre szabható csempe is van, ami leegyszerűsíti a használatot. A Hyundai THREE tanulmány technikájáról nem árultak el részleteket, de pár éven belül amúgy is találkozunk majd a szériaváltozattal, ami várhatóan része annak a 2030-ig érkező 21 új villanyautónak (amelyek között lesznek hidrogénes modellek is), amit a dél-koreaiak piacra dobnak.