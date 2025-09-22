Ez a fejlesztés lehet az, amiért tényleg megéri villanyautót venni

Kémiától függetlenül javítja a villanyautókban használt telepek tulajdonságait az IBIS akkumulátor, utóbbi neve az Intelligent Battery Integrated System kifejezésből származik. A megoldás a gyártást is egyszerűbbé teszi, azon felül javítja az autó tulajdonságait is, és akár azonnal bevezethető sorozatgyártásban. A Stellantis vezeti a francia projektet, amelyben többek között még a Saft (a TotalEnergies leányvállalata), az E2-CAD, a Sherpa Engineering, a CNRS, a Párizs-Saclay Egyetem és a Lafayette Intézet is részt vesz. A fejlesztők 2022 közepe óta próbálták laboratóriumban a technológiát, most pedig a gyakorlatban is megindult a tesztelés egy Peugeot E-3008-asban.

Most indul a közúti tesztelés, a Stellantis reményei szerint az évtized előtt sorozatgyártásba kerül az IBIS akkumulátor

Fotó: Stellantis

Kisebb helyigény, nagyobb teljesítmény jellemzi az IBIS akkumulátort

A gyakorlatban számos előnnyel jár a decentralizált felépítésű akkumulátor. Nincs szükség külön töltő- és teljesítményelektronikára, hiszen ezek mind az akkumulátorházon belül kapnak helyet, ezzel 17 liternyi térfogat szabadul fel, illetve 40 kg-mal csökken a saját tömeg. A tapasztalatok alapján ugyanolyan áramerősség mellett a töltés 15%-kal gyorsabb a decentralizált felépítésnél (7 kW-os teljesítmény mellett 7 helyett 6 óra a töltési idő), és 10%-kal kisebb a töltési veszteség is. De nem csak a teljesítményfelvétel, a teljesítményleadás is javul 10%-kal. Az egyszerűbb felépítésnek köszönhetően nem csak a villanyautó legyártása, de a karbantartása és az életciklus végén az újrahasznosítása is egyszerűbb.

Nincs szükség központi töltő- vagy teljesítményelektronikára, annak helye felszabadul

Az IBIS akkumulátorral szerelt autó fogyasztása nagyjából 10%-kal alacsonyabb a hagyományos teleppel szerelthez képest. A modulonkénti szabályozásnak köszönhetően az élettartam 10%-kal hosszabb, lehetőség van csak a rossz cellák egyenkénti cseréjére, nem kell modulokat vagy egész akkumulátort cserélni. De arra is lehetőség van, hogy idővel javított kémiájú modulok cseréjével frissítsék a villanyautó tudását, erre az ad a lehetőséget, hogy a cserénél rögtön a vezérlőelektronika is frissül. A Stellantis végzi az IBIS akkumulátor gyakorlati tesztelését, az autógyártó reményei szerint még az évtized vége előtt sorozatgyártásba akarja vinni a technológiát.