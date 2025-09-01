Megállítottak egy autóst Budapesten; a rendőrök is elképedtek, mit találtak a kocsiban – fotók

A Budapesti Rendőr-főkapitányság motoros rendőrei egy magát villamosnak képzelő autóst állítottak félre a budapesti Orczy úton. Ezen a környéken gyakran előfordul, hogy az autósok a villamossíneken közlekednek, ez az igazoltatás azonban nagy meglepetést tartogatott.

Nem várt meglepetést hozott az igazoltatás

Fotó: Pixabay.com

Az intézkedés közben a rendőrök egy fokozottan védett állatra, egy gyűrűsfarkú makira figyeltek fel az utastérben. Azonnal felvették a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársaival, akik ölben szállították ideiglenes szálláshelyére az állatot.

A maki érkezéséről az állatkert is beszámolt, az előzetes vizsgálatok szerint jó egészségnek örvend. A laboreredményekre még várni kell, addig az állatkert karantén állomásának lakója.

Az igazoltatás utána maki jó helyre került:

Az 53 éves zirci férfit fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg, nem tett vallomást. A sínen közlekedés miatt pénzbírságot szabtak ki rá.