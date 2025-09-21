Csődhullám fenyegeti az egyik autómárkát az ellenük indított informatikai támadás miatt

Informatikai támadás érte a Jaguar Land Rover belső rendszerét, nem sokat tudunk annak részleteiről – állítólag zsarolóvírus került a vállalati rendszerre. Augusztus 31-én leállították a termelést, és leghamarabb szeptember 24-én veszik fel újra a munkát az autógyárak. Először még azt kommunikálták, hogy ügyfél-adatok nem kerültek a támadók kezére, aztán bevallották, hogy az ügyféladatok ellopása miatt a megfelelő brit hatóság (National Cyber Security Centre) segítségével zajlik nyomozás az ügyben. Külső informatikai cégeket is bevontak a probléma megoldásába, de ennek ellenére továbbra is állnak a brit, szlovák, indiai és brazil gyárak, ami napi szinten 5 millió font forgalomkiesést jelent az autógyártónak.

Informatikai támadás miatt áll a Jaguar Land Rover, a kis beszállítók nem biztos, hogy átvészelik az egy hónapos leállást

Fotó: Jaguar Land Rover

A kis beszállítók csődje miatt korántsem biztos, hogy sikerül majd a termelés újraindítása a Jaguar Land Rover számára

Könnyen lehet, hogy mire sikerül elhárítani az informatikai támadás következményeit, más probléma akadályozza majd a termelés újraindítását. A kis méretű beszállítók számára komoly nehézséget jelent, hogy egy hónapon át nem tudnak termelni, annyi tartalékuk van csak, hogy egy-két hétig tudják finanszírozni a leállást, már meg is kezdődtek az elbocsájtások. Van olyan meg nem nevezett cég, ahonnan 40 embert, a munkaerő közel felét már elküldték, egyébként több száz embert küldtek fizetés nélküli szabadságra. A Jaguar Land Rover elleni informatikai támadást a Scattered Lapsus$ Hunters nevű csoport vállalta magára.