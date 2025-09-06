Trükkök a tolvajokkal szemben: így védekeztünk régen a járműlopás ellen

Amióta a világ világ, a tolvajok mindig egy lépéssel előrébb szeretnének járni a vagyontárgyukat féltó tulajdonosok előtt. Ahány korszak, annyi módszer létezett a járműlopások ellen.
Ha magára hagyjuk a motorkerékpárt… E célra készített Tuttó-lakattal, vagy vastag acélszálból hajlított és lakattal ellátott villával rögzítjük valamelyik kereket a járműlopás ellen. A gyertyakábel effajta „testelése” ügyes megoldás, ám bár a motor eltolását még nem zárja ki. Ettől az U alakúra hajlított laposvastól nem lehet kinyitni a benzincsapot, tehát nem lehet a tulajdonos engedélye, illetve a lakatkulcs nélkül motorozni.
Sokszor okoz gondot, hogy a célba érkezés után hová tegye motoros a bukósisakját. Közeleg a fürdőzés ideje, és a szűk vetkőzőszekrényben alig lehet helyet szorítani a ruhának, nemhogy a terjedelmes sisak is elférne ott. De ez csak egy példa a sok közül, amikor útban van az életmentő durrkalap. Megszűnt ez a probléma, mert megkezdték a mélyhúzott vaslemezből készült, víz- és pormentesen zárható, lakattal ellátott sisaktartó árusítását. A motoron semmit nem kell változtatni, felszerelését - percek alatt - a gyártó cég végzi. Természetesen egyéb célra is felhasználhatók ezek a tartók, amelyek bukás esetén megvédik a motoros lábát, hiszen olyan szélesek, mint a lábtartók. A próbák bizonyították, hogy a tartók nem gátolják a kerékcserét. A szellemes sisaktartó, amely Szekeres Ferenc kirakatrendező szabadalma alapján készül, a kívánt színben, páronként 398 Ft-os áron, utánvéttel is megvásárolható.
Jószemű fotós barátunk vette észre ezt a kis apróságot az egyik pesti parkolóban várakozó osztrák rendszámú BMW kocsin. Hogy mi is itt az említésre méltó apróság? Hát a speciális kulccsal nyitható biztonsági zár, amely az olcsónak nem mondható, úgynevezett magnézium kereket őrzi. Természetesen mind a négy keréknél megtalálható egy-egy ilyen hatásosnak tűnő védőeszköz.
Lopás ellen egyszerű és hasznos módszernek látszik a képen bemutatott egyéni megoldás: a pedálokat két, lakattal összezárt vaslap teszi használhatatlanná.
A többfunkciós GT riasztóberendezések nemcsak lakások és üzletek, hanem lakókocsik, lakóautók és hajók védelmére is szolgálnak. Az autó riasztók immár több változatban, az igényeknek és a pénztárcának megfelelően is megvásárolhatók. A típusok különféle „tudással” - többek között infra vezérlővel, ablakfelhúzó modullal, távvezérlésű indítástiltással és ultrahangos térérzékelővel - rendelkeznek.