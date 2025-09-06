Trükkök a tolvajokkal szemben: így védekeztünk régen a járműlopás ellen

Amióta a világ világ, a tolvajok mindig egy lépéssel előrébb szeretnének járni a vagyontárgyukat féltó tulajdonosok előtt. Ahány korszak, annyi módszer létezett a járműlopások ellen.

Sokan speciális lakattal védekeztek a járműlopás ellen

Fotó: Autó-Motor

1956: járműlopás elleni lakat

Ha magára hagyjuk a motorkerékpárt… E célra készített Tuttó-lakattal, vagy vastag acélszálból hajlított és lakattal ellátott villával rögzítjük valamelyik kereket a járműlopás ellen. A gyertyakábel effajta „testelése” ügyes megoldás, ám bár a motor eltolását még nem zárja ki. Ettől az U alakúra hajlított laposvastól nem lehet kinyitni a benzincsapot, tehát nem lehet a tulajdonos engedélye, illetve a lakatkulcs nélkül motorozni.

1966

Sokszor okoz gondot, hogy a célba érkezés után hová tegye motoros a bukósisakját. Közeleg a fürdőzés ideje, és a szűk vetkőzőszekrényben alig lehet helyet szorítani a ruhának, nemhogy a terjedelmes sisak is elférne ott. De ez csak egy példa a sok közül, amikor útban van az életmentő durrkalap. Megszűnt ez a probléma, mert megkezdték a mélyhúzott vaslemezből készült, víz- és pormentesen zárható, lakattal ellátott sisaktartó árusítását. A motoron semmit nem kell változtatni, felszerelését - percek alatt - a gyártó cég végzi. Természetesen egyéb célra is felhasználhatók ezek a tartók, amelyek bukás esetén megvédik a motoros lábát, hiszen olyan szélesek, mint a lábtartók. A próbák bizonyították, hogy a tartók nem gátolják a kerékcserét. A szellemes sisaktartó, amely Szekeres Ferenc kirakatrendező szabadalma alapján készül, a kívánt színben, páronként 398 Ft-os áron, utánvéttel is megvásárolható.

Fotó: Autó-Motor

1976

Jószemű fotós barátunk vette észre ezt a kis apróságot az egyik pesti parkolóban várakozó osztrák rendszámú BMW kocsin. Hogy mi is itt az említésre méltó apróság? Hát a speciális kulccsal nyitható biztonsági zár, amely az olcsónak nem mondható, úgynevezett magnézium kereket őrzi. Természetesen mind a négy keréknél megtalálható egy-egy ilyen hatásosnak tűnő védőeszköz.

Fotó: Autó-Motor

1986

Lopás ellen egyszerű és hasznos módszernek látszik a képen bemutatott egyéni megoldás: a pedálokat két, lakattal összezárt vaslap teszi használhatatlanná.