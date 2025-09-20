Hihetetlen újítással rukkol elő az LG

Az LG a világ egyik legnagyobb mobilitási rendezvényén, a Münchenben megrendezett IAA Mobility kiállításon mutatta be jövőképét. Ennek jegyében hamarosan akár az autókban is lehet Xbox-szal játszani, ugyanis az alkalmazás az LG ACP platformjára (webOS alapú, autókhoz fejlesztett rendszer) is felkerül. A trendek azt mutatják, hogy az autóban való játék a fiatal korosztály számára egyre fontosabb, így sok piaci szereplő reagál az igényekre.

Játék az autóban: egyre több autós igényli

Fotó: LG

Játék gyerekeknek és felnőtteknek

Az Xbox Game Pass Ultimate előfizetéssel rendelkező utasok – egy kompatibilis Bluetooth-kontroller és megfelelő internet-hozzáférés mellett – közvetlenül a jármű infotainment rendszerén, felhőalapú játékszolgáltatáson keresztül játszhatnak több száz játékkal, köztük olyan népszerűkkel, mint a Doom: The Dark Ages vagy a Forza Horizon 5. Az LG ACP segítségével az utasok menet közben is folytathatják a különböző tartalmak fogyasztását (akár a hátsó kijelzőkön, ha van), de ez nem minden. „Hamarosan az utasok bárhol hozzáférhetnek játékkönyvtárukhoz, és folytathatják már megkezdett játékmeneteiket – bárhol is legyenek éppen. Az Xbox autós élménybe való beépítése azt jelenti, hogy az utazás nemcsak szórakoztatóbbá válik, de meg is adja azt a rugalmasságot, amit a játékosok elvárnak az Xboxtól.” - mondta Chris Lee, az Xbox marketing alelnöke.