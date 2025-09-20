Hírlevél

Hihetetlen újítással rukkol elő az LG

52 perce
Hosszú és unalmas utakon, vagy elektromos autó töltése közben is jól jöhet, ha el tudjuk ütni az időt valamivel. Például játékkal.
Az LG a világ egyik legnagyobb mobilitási rendezvényén, a Münchenben megrendezett IAA Mobility kiállításon mutatta be jövőképét. Ennek jegyében hamarosan akár az autókban is lehet Xbox-szal játszani, ugyanis az alkalmazás az LG ACP platformjára (webOS alapú, autókhoz fejlesztett rendszer) is felkerül. A trendek azt mutatják, hogy az autóban való játék a fiatal korosztály számára egyre fontosabb, így sok piaci szereplő reagál az igényekre.

Játék az autóban: egyre több autós igényli Fotó: LG
Játék az autóban: egyre több autós igényli 
Fotó: LG

Játék gyerekeknek és felnőtteknek

Az Xbox Game Pass Ultimate előfizetéssel rendelkező utasok – egy kompatibilis Bluetooth-kontroller és megfelelő internet-hozzáférés mellett – közvetlenül a jármű infotainment rendszerén, felhőalapú játékszolgáltatáson keresztül játszhatnak több száz játékkal, köztük olyan népszerűkkel, mint a Doom: The Dark Ages vagy a Forza Horizon 5. Az LG ACP segítségével az utasok menet közben is folytathatják a különböző tartalmak fogyasztását (akár a hátsó kijelzőkön, ha van), de ez nem minden. „Hamarosan az utasok bárhol hozzáférhetnek játékkönyvtárukhoz, és folytathatják már megkezdett játékmeneteiket – bárhol is legyenek éppen. Az Xbox autós élménybe való beépítése azt jelenti, hogy az utazás nemcsak szórakoztatóbbá válik, de meg is adja azt a rugalmasságot, amit a játékosok elvárnak az Xboxtól.” - mondta Chris Lee, az Xbox marketing alelnöke.

 

