30 ezer forintot akart spórolni egy olajcserén, a végén másfél milliót fizetett

Sok autós időnként megpróbál pénzt spórolni azzal, hogy maga javítja meg a kocsiját ahelyett, hogy szervizbe menne. Előfordul azonban, hogy a javítás nem a várt módon alakul, és végül sokkal többe kerül, mint amennyit meg lehetett volna spórolni. Ezt a leckét egy kanadai Mazda-tulajdonos a saját kárán tanulta meg, amikor egy egyszerű 120 kanadai dolláros (kerekítve 30 ezer forintos) olajcsere rémálomszerű javítási számlává nőtt.

Egy Redditen megjelent bejegyzés szerint, amit az egyik márkaszervizben dolgozó technikus írt, a szóban forgó tulajdonos szakszerűtlenül emelte fel az autóját a munka megkezdéséhez, emiatt megrepedt az olajteknő. A legtöbb ilyen alkatrész gyorsan, olcsón és könnyen cserélhető - de nem a Mazda CX-90 esetében.

Az olajteknő ennél a típusnál nem egy szimpla fémdarab, hanem az autó egyik fontos szerkezeti eleme. Ez azt jelenti, hogy ha megsérül, a cseréje kifejezetten bonyolult.

Képeken a javítás:

A munka több órát vesz igénybe, még a sebességváltót és a motort is teljesen ki kell szerelni hozzá. A munkadíj, továbbá az alkatrész és a folyadékok költsége azt jelentette, hogy a házi olajcsere végül 6000 kanadai dollárba (majdnem másfél millió forint) került.