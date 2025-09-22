Megláttak egy kabriót a rendőrök, ami rajta volt, attól ők is sokkot kaptak – fotó

Szokatlan rakományt szállító kabrió miatt intézkedtek a német rendőrök néhány nappal ezelőtt. Az autó az A4-es autópályán Erfurtból Drezda felé haladt, egy ezer literes víztartállyal a hátulján.

A chemnitzi autópálya-rendőrség munkatársai több autós bejelentése után megtalálták a járművet, félre is állították. A sofőr egy üres IBC-tartályt rögzített hevederekkel a Peugeot 307 hátuljához – ez azonban nem garantálta a biztonságos szállítást.

Szokatlan rakomány a kabrió hátulján:

A 34 éves sofőrnek le kellett pakolnia a tartályt, és megfelelő szállítójárművet kellett keresnie. A rakomány nem megfelelő rögzítése miatt pénzbírságot is kiszabtak rá.