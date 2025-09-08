Hogyan fiatalítsuk meg autónk belterét?

A heti rendszerességű autómosás kissé túlzás, kivételek persze vannak. Mi a havonta ismétlődő külső tisztítást ajánljuk, ami történetesen egybeeshet a belső porszívózással és egy portörléssel kombinált kárpitápolással. Nagyon igénybe vett autó esetében évente egyszer, kímélt kocsi esetén két-három évente célszerű egy alapos, mindenre kiterjedő, spéci utastér-takarítást beiktatni. Gyakrabban már csak azért sem érdemes megtenni, mert az ilyen jellegű takarítás meglehetősen drága, másrészt a különböző hatásmechanizmusú vegyszerek igénybe veszik a kárpitanyagokat. Az utastér nagytakarítását és a kárpittisztítást tehát érdemes profikra bízni, hiszen az autótakarításhoz is kell némi tapasztalat, típusismeret – az eltérő anyagok, kárpitmegoldások másként reagálnak a tisztításra.

Kárpittisztítás élőtt érdemes alaposan porszívózni

Fotó: Autó-Motor

Kárpittisztítás: érdemes gőzre bízni a dolgot

A takarítás természetesen egy alapos külső mosással kezdődött, mert a falcoknak is tisztának kell lenniük, majd jött a kivehető szőnyegek tisztítása és a tetőkárpit. Utóbbit az ajtóoszlopok követték, majd a kalaptartó és a műszerfaltömb, utána aprólékos munka jött, a kezelőszervek, bajuszkapcsolók megszabadítása a zsírtól és a résekbe rakódott kosztól. Az ülések takarításával párhuzamosan a könyöklők és a tárolórekeszek voltak soron, a végére pedig a padlószőnyeg maradt. A munkafolyamat végén járó motorral, maximumra állított fűtéssel várakozott az autó (kb. 1 óra), olyan volt, mint egy gőzkamra. Persze ettől még nem száradtak meg a kárpitok, további két nap kellett, hogy távozzon a nedvesség és a pára, de ez a mélytisztítás velejárója. A kárpitápolással kombinált külső-belső tisztítás árai széles skálán mozognak. Fontos, hogy tisztában legyünk az anyagiakkal is, merthogy a kárpitápolással kombinált külső-belső tisztítás árai széles skálán mozognak. Az alap 20-30 ezer forint körül indul, a felhasznált anyagok és a további felületkezelési eljárások függvényében pedig akár 90 ezer forint is lehet a számlán.