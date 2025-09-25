Kereket cserélt a szőke bombázó, a technikája minden képzeletet felülmúlt – videó

A világ egyik legismertebb kamionos influenszere, Angelica Larsson, aki a Youtube-csatornájára rendszeresen készít tartalmakat. Egy korábbi videójában azt mutatta be, hogy nála milyen egy kerékcsere – és bizony nem akármilyen.

Larsson a lila Volkswagen Polóján cserélt kereket, de mivel a szülei házánál nem volt kéznél emelő, alternatív megoldáshoz kellett folyamodnia. A nem éppen hétköznapi alternatív megoldás egy homlokrakodó volt, ezzel emelte fel az autót, előbb az egyik, majd a másik oldalát, majd nyugodt mozdulatokkal kicserélte a kerekeket.

Videón a szokatlan kerékcsere:

Talán mondanunk sem kell, hogy lehetőleg senki ne csinálja utána!