autós hír

Kereket cserélt a szőke bombázó, a technikája minden képzeletet felülmúlt – videó

Egy kamionsofőr akkor sem esik kétségbe, ha a saját autóján kell elvégeznie egy rutinfeladatot. Kerékcsere még soha nem volt ilyen izgalmas.
autós hírhomlokrakodó gépinfluencerkerékcsere

A világ egyik legismertebb kamionos influenszere, Angelica Larsson, aki a Youtube-csatornájára rendszeresen készít tartalmakat. Egy korábbi videójában azt mutatta be, hogy nála milyen egy kerékcsere – és bizony nem akármilyen.

Larsson a lila Volkswagen Polóján cserélt kereket, de mivel a szülei házánál nem volt kéznél emelő, alternatív megoldáshoz kellett folyamodnia. A nem éppen hétköznapi alternatív megoldás egy homlokrakodó volt, ezzel emelte fel az autót, előbb az egyik, majd a másik oldalát, majd nyugodt mozdulatokkal kicserélte a kerekeket.

Videón a szokatlan kerékcsere:

Talán mondanunk sem kell, hogy lehetőleg senki ne csinálja utána!

 

