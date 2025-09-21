Családi egyterűnek látszik, valójában fényűző luxuslimuzin a Kia Carnival Hi Limousine

Van egy olyan tehetős vásárlóréteg Dél-Koreában, akik nem akarnak kérkedni a vagyonukkal, de nem is akarnak lemondani annak élvezetéről. Számukra készül idestova négy éve a Kia Carnival családi egyterű fényűző kivitele, a Hi Limousine. Alapvetően konzervatív ez a vásárlóréteg, ezért is nem az EV9-es szabadidő-autóból készítik a luxusváltozatot – az 1,6-os turbómotort használó hibrid hajtás (245 LE) is csak most jelent meg a kínálatban, mint a 3,5 literes V6-os szívómotor (294 LE) alternatívája.

Extra fejtér és a kényeztető luxus miatt kerül magasított tető a Kia Hi Limousine-ra

Fotó: Kia

Persze a modellfrissítést követően nem hanyagolták el a lényegi dolgot, még jobban kényeztet az autó az eddiginél. Amíg a hét- és kilencszemélyes belsőnél nincs érdemi változás az eddigihez képest, a csúcsot jelentő négyszemélyes Signature változat lágyabb lengéscsillapítókat kap, vastagabb párnázással és alacsonyabb ülőlappal jönnek a fotelek.

Ággyá alakítható gombnyomásra a hátsó fotel, így nincs hely harmadik üléssorban

Fotó: Kia

Vastagabb furnérból készítik a padlóburkolatot, a függönyökre díszvarrás kerül, a dinamikus hangulatvilágítás memóriafunkciót kapott, ott folytatja a programot, ahol az utas kiszállásakor az félbemaradt. A tetőből nagyobb felbontású 21,5 colos képátlójú monitor hajtható le, nagyobb teljesítményű lett az indukciós telefontöltő. Megtartották a hűtődobozt, a cipőtárolót és a lábmasszázs-párnát is. Egyedül a 12 hangszórós Bose hifiért kell felárat fizetni.

Kihajtható asztal, talpmasszázs, hűtődoboz - a négyszemélyes változat minden igényt kielégít

Fotó: Kia

Megkérik az árát a fényűzésnek, kétszeres szorzót kap a Kia Hi Limousine

A Kia Carnival Hi Limousine lényegében a duplájába kerül a normál kivitelnek, amíg a családi változat 36,36-52,11 millió won (8,7-12,45 millió Ft) közötti ártartományban kapható, addig a luxuskivitel belépőára 63,27 millió won (15,1 millió Ft), a csúcsot jelentő hibrid Signature változatért 97,8 millió (23,4 millió Ft) won-t kérnek.

