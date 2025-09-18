Meglepő megoldással próbálkozik az autógyártó, vajon bejön?

Negyed évszázad után úgy döntött a Kia, hogy nem kap dedikált kompakt modellt az európai piac, így amikor a Ceed gyártása véget ért, annak helyére a globális EV4-es villanyautó került a zsolnai gyárban. Persze azzal is tisztában voltak a koreaiak, hogy az elektromos átmenet nem lesz olyan gyors, ahogy azt Brüsszelben elképzelték, ezért belső égésű motorral szerelt kompaktot is kínálnak – épp csak Mexikóból szállítják azt. Az észak-amerikai Kia K4-es modellre esett a választásuk, egészen pontosan annak az ötajtós változatára, amely a New Yorki Autószalonon debütált, mint a lépcsős hátú modell sportos alternatívája – 190 lóerős 1,6-os turbómotorral és feszesebb hangolású felfüggesztéssel –, hamarosan pedig az európai kereskedésekben is elérhető lesz.

A globális kompaktot hozza Európába a Kia azoknak, akik még kitartanak a belső égésű motor mellett

Fotó: Kia

Tágas a Kia K4 belseje – amíg nincs szó lágyhibrid hajtásról

Egyelőre nincs arról szó, hogy a lépcsős hátú karosszériát Európába hozzák (nehogy a Kia EV4 szedánnak, pardon Fastback-nek legyen ellenfele), kombiról nem is álmodhatunk – pedig ez utóbbi volt a legnépszerűbb választás a vásárlók körében. Azzal próbálnak kompenzálni, hogy az eddigi ötajtós Ceednél tágasabb belsőt kínálnak: a karosszéria hossza 4440 mm (+115 mm), a tengelytávolság 2720 mm (+70 mm), a második sorban a kategória legnagyobb lábterét ígérik, az öt ülés mögött 438 literes (+43 l) csomagtérnek jutott még hely, támladöntés után 1217 literes (-74 l) a raktér. Kivételt jelent a lágyhibrid változat, amelynél az akkumulátor miatt 328 literre csökken a raktér mérete, támladöntés után csak 1107 literes a raktér.

Kombi híján tágasabb utas- és csomagterű ötajtós karosszériát adnak

Amíg a külső megjelenése rendhagyó, az utastérben a márka többi autójából ismert nagypanelos műszerfalat találjuk, a műszeregység 12,3 colos képernyő, van egy dedikált 5,3 colos képernyő a klímavezérlésre, a központi érintőképernyő 12,3 colos. Alapáron jár a vezetéknélküli telefoncsatlakoztatás, magasabb szintén indukciós telefontöltőt is adnak, a Harman Kardon hifi feláras. Távoli frissítéssel lehet naprakészen tartani az elektronikus rendszereket, a fejegység wi-fi kapcsolódást is kínál. Világnyelveken érhető el beszédvezérlés, ami mesterséges intelligencia segítségével igyekezik értelmezni a kéréseket. A Digital Key 2.0 jóvoltából okostelefon is használható slusszkulcsként. Comfort felszereltségnél fűthető-szellőztethető, műbőrrel kárpitozott első üléseket adnak.