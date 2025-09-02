Kívül-belül megújult: így fiatalodott meg a népszerű városi terepjáró – galéria

2017-ben dobták piacra a Kia Stonic kis kategóriás szabadidő-autót, ami jól tartja még magát azokon a piacokon, ahol nem váltották le 2020-ban a Sonet nevű szabadidő-autóval. Szóval van még akkora kereslet a típus iránt, ami egy második modellfrissítést indokol, ennek során a dél-koreai márka akkumulátoros-elektromos autóihoz közelítették a külső-belső megjelenést.

Derékszögű menetfények és nagy alsó légbeömlő jellemzi a 2017-ben piacra dobott Kia Stonic legújabb megjelenését

Fotó: Kia

Megváltozott az orr- és a far megjelenése, de a változatlan oldalajtók árulkodnak arról, hogy még mindig az eredeti konstrukcióval van dolgunk. A normál mellett GT-Line megjelenés is elérhető, utóbbinál eltérő a lökhárítóban lévő ezüst betétek formája és az alap kétküllős helyett háromküllős sportkormányt kap. Bent nagypanelos műszerfallal szembesül az ember, két darab 12,3 colos kijelzőt helyeznek el egymás mellett, a klasszikus klíma-kezelőszerveket a nagyobb modellekből ismert többfunkciós érintőképernyő-modullal váltják. Új színek és anyagok teszik vidámabbá a belső teret, bár valószínűleg jobban érdekli majd az utasokat a több digitális szolgáltatás. Megnövelték az USB-C töltők teljesítményét, elérhető indukciós telefontöltő is.

Két darab 12,3 colos kijelző alkotja a műszerfalat, a kormány alapesetben kétküllős

Fotó: Kia

Továbbra is az 1,0 literes turbómotorra szavaz a Kia Stonic

Fejlesztették a vezetőtámogató rendszerek tudását, az okos-tempomat kanyarhoz közeledve magától lassít biztonságos tempóra, gyorsforgalmi utakon képes a sáv- és a követési távolság tartására. Egyedüliként az 1,0 literes háromhengeres turbóval adják a Kia Stonic-ot, a benzines 100 lóerős (125-133 g/km CO2), a lágyhibrid változat 115 lóerős (120-129 g/km CO2), mindkettőnél hatfokozatú kézi kapcsolású váltó az alap és opciós a hétfokozatú duplakuplungos egység.

