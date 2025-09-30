Kínai autó Európának!

Kína más tempót diktál az autóiparban is. Képzeljék el, hogy van egy márka, amelyet 2023 tavaszán alapítottak és 2025-ben már nem csak az ottani piacon, hanem Európában és Magyarország útjain is futnak az autói. Ez a Jaecoo, melynek neve is érdekes, hiszen a német jäger (vadász) és az angol cool (menő) szavak összeolvadásából született. A friss gyártó az Omodához hasonlóan az évente közel 3 millió autót értékesítő Cheryhez tartozik és azért hozták létre, hogy az anyacégnek legyen egy sikeres exportmárkája.
Amíg az Omoda típusai messziről is ázsiai autóként azonosíthatók, addig a Jaecoonál más a helyzet. Talán a 7-es a legeurópaibb kínai jármű a forma szempontjából, a megjelenés alapján nem lehetne megmondani, hogy a világ legnépesebb országából jön. Sőt, van benne valami a Land Roverekből, így nem véletlen, hogy amerre csak jártunk, mindenhol elismerően bólintottak. Eljutottunk oda, hogy egy kínai autó önmagában a külsejével birtoklási vágyat tud kiváltani. Amellett, hogy a frontrész nagyon karakteres, érdekes részletekből nincs hiány. Nem szokványos a 4,5 méteres szabadidő-autók mezőnyében a karosszériába belesimuló, majd nyitásnál előbújó kilincsek. Meglepő, hogy alapáron adják, és persze nem mellékes az sem, hogy a gyártó ígérete szerint mínusz 30 fokban is hibátlanul működnek.
Az első benyomásom a Jaecoo 7-esbe beülve az volt, hogy ha csak az anyaghasználatot és a látható minőséget nézzük, akkor bizony sok szempontból elérte a japánok szintjét. Puha anyagok és igényes részletek fogadják a vezetőt, és ha nem lenne ott a hatalmas kijelző, még otthonosnak is mondanám. Merthogy a digitális világ nyomulása ennél az autónál is szembeötlő, a központi kijelző okostelefonok mintájára működik. Vannak előnyei és a konkurensekhez képest ügyes megoldásai, de miért kell több gombnyomással eljutni az ülésfűtés bekapcsolásához, amikor azt egy szimpla kapcsolóval is el lehetne érni? Fiataloknak biztosan nem okoz problémát, de idősebbeknek szerintem kissé idegennek hat majd, hogy mindent az érintőképernyőn kell állítani. A kényelmet viszont korosztálytól függetlenül mindenki nagyra értékelheti, a Jaecoo 7-es ugyanis nemcsak tágas, hanem komfortos is. Négy átlagos termetű felnőttnek nagyon kényelmes az autó, 500 literes csomagtere (4x4-es kivitel) pedig mutatja, családi járműként sem vall szégyent.
Manapság, amikor sok szabadidő-autóban parányi, háromhengeres motor dolgozik, örvendetes, hogy a Jaecooban 1,5 literes, négyhengeres erőforrást találunk. A kor követelményeinek megfelelően természetesen turbós, de nincs benne semmi nagy technikai trükk. Ne keressünk hengerlekapcsolás funkciót, mint a VW-csoport 1,5 literes benzineseiben, de lágy-hibrid rendszer sincs benne - utóbbival a start-stop üzem nyilvánvalóan finomabb lenne. A 147 lóerős teljesítményt hétfokozatú, duplakuplungos váltó továbbíthatja a kerekekhez, 4x4-es tesztautónk 125 kg-mal nehezebb a fronthajtású kiviteleknél. Aztán a tankolásnál látjuk, hogy csodák nincsenek, vegyes használatban nehéz 8,0 liter/100 km alá vinni az átlagot. Sűrű városi forgalomban természetesen ennél is magasabb a fogyasztás, ami manapság nem számít kevésnek. A hagyományos technika erre képes, más autóban sem lenne ez másképp. Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy az egyszerű felépítés (nincs 48 voltos akkumulátor, ISG önindító) hosszú távon akár előnyös is lehet a szervizelés szempontjából.
Először is, a motor nagyon finoman jár (ugye, milyen jó, hogy nem háromhengeres?), másrészt az egész autó a kényelemről szól, a futómű a mai mezőnyben lágynak számít. Az más kérdés, hogy a kerekek felől több zaj szűrődik be az utastérbe, mint szeretnénk. Az erőre nem lehet panaszunk, ahhoz képest, hogy manapság 147 lóerő már nem számít különösebben soknak, a Jaecoo 7-es tisztességesen gyorsul, alacsony fordulatról is megindul. Ugyanakkor a hétfokozatú duplakuplungos váltó egyes és kettes fokozatban kicsit tétova, ráadásul a gázpedál érzékeny is - finom manővereknél (parkolás) megszokást igényel. Használat közben aztán rájövünk egy fontos dologra. A Jaecooban is találkozhatunk egy kis érzékelővel, amely a vezető tekintetét figyeli, és ha elkalandoznánk (nem az útra nézünk), akkor jelez. Csakhogy amikor menet közben állítjuk a tableten a hőfokot, akkor is szól, pedig itt maga az autó, vagyis a fizikai gombok hiánya okozza ezt.
A kínaiak két felszereltségi szinten kínálják a 7-est, a Premium 12 490 000 míg az Exclusive változat (4x4-es hajtás) 13 990 000 Ft-tól vihető haza. Ha körbenézünk a konkurensek háza táján, akkor rögtön cáfolatot kap az a narratíva, hogy a kínai autók nagyon olcsók. Csak összehasonlításképpen: a Ford Kuga 10 990 000 Ft (1,5 liter, 150 lóerő), a Dacia Bigster 9 499 000 Ft (1,2 liter, lágy-hibrid, 140 lóerő), a Hyundai Tucson 9 999 000 Ft (1,6 liter, 150 lóerő), míg a Peugeot 3008-as 12 690 000 Ft-ot kóstál (1,2 liter, full-hibrid, 145 lóerő). Akkor mégis van egyáltalán ebből a szempontból előnye a Jaecoonak? A válasz határozottan igen, méghozzá a felszereltsége miatt. Már a Premium kivitel is döbbenetesen sokat ad, az elektromos csomagtérfedéltől kezdve a villanyosan mozgatható üléseken át az 540 fokos panoráma kameráig számos tételt felár nélkül adnak, ami ebben a kategóriában nem átlagos. Ahogyan a 7 év/150 ezer kilométeres garancia is sok vevőt szerezhet a márkának.
Műszaki adatok
Jaecoo 7 AWD
Összlökettérfogat: 1598 cm3
Hengerek/szelepek: S4/16 turbó
Max. teljesítmény: 108 kW (147 LE) 5000/perc
Max. forgatónyomaték: 275 Nm 1750/perc
Hosszúság/szélesség/magasság: 4500/1865/1680 mm
Tengelytáv: 2672 mm
Saját tömeg: 1649 kg
Csomagtér: 500-1265 l
Üzemanyagtank: 57 l
Gyorsulás 0-100 km/h: 11,8 s
Max. sebesség: 180 km/h
Átlagfogyasztás: 8,0 l/100 km
Tesztfogyasztás: 8,7 l/100 km
CO2-kibocsátás: 182 g/km
Alapár: 13 990 000 Ft