Kínai autó Európának!

Kína más tempót diktál az autóiparban is. Képzeljék el, hogy van egy márka, amelyet 2023 tavaszán alapítottak és 2025-ben már nem csak az ottani piacon, hanem Európában és Magyarország útjain is futnak az autói. Ez a Jaecoo, melynek neve is érdekes, hiszen a német jäger (vadász) és az angol cool (menő) szavak összeolvadásából született. A friss gyártó az Omodához hasonlóan az évente közel 3 millió autót értékesítő Cheryhez tartozik és azért hozták létre, hogy az anyacégnek legyen egy sikeres exportmárkája.

Karakteres arcot rajzoltak a kínai újdonságnak, nagy figyelem kíséri az utakon

Fotó: Stefler Balázs

Minket akarnak meggyőzni a kínaiak

Amíg az Omoda típusai messziről is ázsiai autóként azonosíthatók, addig a Jaecoonál más a helyzet. Talán a 7-es a legeurópaibb kínai jármű a forma szempontjából, a megjelenés alapján nem lehetne megmondani, hogy a világ legnépesebb országából jön. Sőt, van benne valami a Land Roverekből, így nem véletlen, hogy amerre csak jártunk, mindenhol elismerően bólintottak. Eljutottunk oda, hogy egy kínai autó önmagában a külsejével birtoklási vágyat tud kiváltani. Amellett, hogy a frontrész nagyon karakteres, érdekes részletekből nincs hiány. Nem szokványos a 4,5 méteres szabadidő-autók mezőnyében a karosszériába belesimuló, majd nyitásnál előbújó kilincsek. Meglepő, hogy alapáron adják, és persze nem mellékes az sem, hogy a gyártó ígérete szerint mínusz 30 fokban is hibátlanul működnek.

Magasabb kategóriákat idéz a kilincsmegoldás

Fotó: Stefler Balázs

Belül nem átlagos

Az első benyomásom a Jaecoo 7-esbe beülve az volt, hogy ha csak az anyaghasználatot és a látható minőséget nézzük, akkor bizony sok szempontból elérte a japánok szintjét. Puha anyagok és igényes részletek fogadják a vezetőt, és ha nem lenne ott a hatalmas kijelző, még otthonosnak is mondanám. Merthogy a digitális világ nyomulása ennél az autónál is szembeötlő, a központi kijelző okostelefonok mintájára működik. Vannak előnyei és a konkurensekhez képest ügyes megoldásai, de miért kell több gombnyomással eljutni az ülésfűtés bekapcsolásához, amikor azt egy szimpla kapcsolóval is el lehetne érni? Fiataloknak biztosan nem okoz problémát, de idősebbeknek szerintem kissé idegennek hat majd, hogy mindent az érintőképernyőn kell állítani. A kényelmet viszont korosztálytól függetlenül mindenki nagyra értékelheti, a Jaecoo 7-es ugyanis nemcsak tágas, hanem komfortos is. Négy átlagos termetű felnőttnek nagyon kényelmes az autó, 500 literes csomagtere (4x4-es kivitel) pedig mutatja, családi járműként sem vall szégyent.