Eredeti állapotában tündököl Kobe Bryant első autója

Az autórajongó hírében álló Shaquille O'Neal-t baráti viszony fűzte minden idők egyik legjobb kosárlabdázójához, a 2020 januárjában helikopterbalesetben elhunyt Kobe Bryanthoz. Sőt, a rapperként is befutott kosaras legenda Shaq a mai napig tartja a kapcsolatot Bryant édesanyjával, Pammel is. Egy találkozásuk alkalmával Shaq figyelmes lett Pam kertjében egy elhanyagolt, 1996-os évjáratú Toyota Land Cruiserre. Ez volt Kobe Bryant első autója, amit még középiskolás korában használt. Nem véletlen, hogy Pam nem akart megválni tőle, az egész család ragaszkodott a régi terepjáróhoz.

Íme, Kobe Bryant 1996-os Toyota Land Cruisere, amely visszanyerte eredeti állapotát!

Fotó: Effortless Motors

Kobe Bryant autója olyan, mintha vadonatúj lenne!

Shaq-nek azonban remek ötlete támadt: az Effortless Motors segítségével teljesen felújították az autót, hogy újra olyan legyen mint új korában. A nagy Toyotával kapcsolatban a legnagyobb kihívást a rozsda jelentette, ám hosszú hetek munkájával a Land Cruiser már újra eredeti állapotában ragyogott, méghozzá a gyári emerald-zöld színben. A felújítás összes anyagi költségét Shaq állta, majd visszajuttatta az autót Pamnek. A felek azonban nem szerettek volna szenzációt csinálni a dologból, Shaq inkább csendben ezzel fejezte ki, hogy Kobe halála után is törődik a Bryant családdal.