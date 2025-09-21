3000 fős csapat dolgozott a költségcsökkentési megoldásokon a Nissannál

Nehéz helyzetben van a Nissan, minden erőforrásával azon van, hogy csökkentse a költségeket. Semmi nem számít tabunak, például több gyárat is be fognak zárni, a jelenleg hét formatervező-központból kettőt szintén megszüntetnek (San Diego és São Paulo), idén nem tartják meg a NISMO Fesztivált. Eközben a háttérben létrehoztak egy 3000 fős csapatot Tatsuzo Tomita vezetésével, amely az utóbbi három hónapban azon dolgozott, hogy költségcsökkentési megoldásokat keressen – eddig 4000 lehetséges ötletet találtak, amelyek közül 1600-at már el is fogadtak.

Az is költségcsökkentés, ha a szigorú belső elvárások helyett a vetélytársakhoz igazodik a Nissan

Olyan dolgokra kell gondolni, mint a fejtámlák. Jelenleg sokféle fejtámlát használ a Nissan, amelyektől akár teljesen meg lehet szabadulni a háttámlába integrált megoldással, de minimum csökkenteni lehet a variációk számát. Aztán ott van a világítás. A japán autógyártó saját belső elvárása alapján a fényszórói a megszokottnál szélesebb területet világítanak be, emiatt speciális alkatrészeket használnak. A többi gyártóhoz való igazodással szabványos – nagyobb darabszámok miatt olcsóbb – alkatrészeket tudnak használni, miközben ránézésre ugyanaz marad a lámpa. Vagy hogy hagyományosan olyan textilfestékeket használnak, amelyek ellenállnak az UV-sugárzásnak, azonban időközben már széria az UV-sugarakat kiszűrő ablak a Nissan típusokban, így nincs szükség a drágább festékekre. De magát a gyártástechnológiát is átnézték a költségcsökkentő csapat tagjai, e téren olyan változások lesznek, mint az olcsóbb kínai beszállítók használata, vagy nagyobb komplexitású (összeszerelt részegységek) alkatrészek vásárlása, amelyek segítségével egyszerűbb lehet a járművek összeszerelése.

A Nissan szerint az összes költségcsökkentő megoldás ellenére az ügyfelek nem érzékelnek majd változásokat a termék tartalmában vagy minőségében, most csak a felesleges bonyolultságot szüntetik meg és a realitás talaján maradva alacsonyabb gyártási darabszámokhoz igazítják a rendszereket. Persze azért lesznek érezhető változások, az USA-ban például 2025-végén, alig 3 év után leállnak az Ariya villanyautó forgalmazásával, helyette inkább megfizethetőbb, a nagyobb darabszámok miatt nagyobb nyereséggel kecsegtető modellekre koncentrálnak majd, élen az új Leaf-fel.

