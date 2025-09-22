Frissült a Toyota szívtiprója – de nem ott, ahol vártuk

A Toyota vezére, Akio Toyoda korábban kijelentette, hogy a márkánál véget ért az unalmas autók korszaka. A Supra és GR Yaris mellett a a GR Corolla is megdobogtatja az autórajongók szívét, olyannyira, hogy a kompakt sportmodell esetében növelni kellett a gyártási darabszámot is! Most azonban frissül a típus, amely 304 lóerős teljesítményével még mindig a világ legerősebb, sorozatgyártású, háromhenegeres autója. Az 1,6 literes, turbós benzinmotort másodlagos hideglevegő-bevezetéssel látták el az elülső hűtőrács mögött: közvetlenül a légszűrő alatt elhelyezett csövön beáramló külső levegő jelentősen csökkenti az égéstérbe beszívott levegő hőmérsékletét, amivel a nő a motor élettartama. Azonban a legfontosabb változás, hogy növelték a szerkezeti merevséget: míg a jelenleg kapható GR Corolla esetében összesen 18,8 méternyi szerkezeti ragasztót használtak fel, most további 13,9 méternyi illesztésnél alkalmaztak ragasztót!

Különleges helyet foglal el a piacon a GR Corolla. A modell a leggyorsabb kompakt autók egyike

Fotó: Toyota

Kompakt modell szokatlan akusztikai élménnyel

Egy örömautózásra tervezett modellből sem hiányozhatnak a minőségi audioeszközök, ezért mostantól mélynyomóval egészítik ki a GR Corolla nyolchangszórós rendszerét. Ehhez kapcsolódóan optimalizálták a már korábban is rendelkezésre álló aktív zajszűrő rendszert, amely a nem kívánatos motor- és egyéb zajokat csillapítja. Ennél azonban meglepőbb, hogy megjelent a funkciók között az aktív hangszabályozás, amely gázadáskor, lassításkor, hirtelen gázelvételkor és a sebességváltó működtetésekor mesterségesen generált hangokkal teszi szórakoztatóbbá a vezetést. A rendszer hangereje három szinten szabályozható, és akár teljesen kikapcsolható, hogy csak a háromhengeres motor hangja töltse be az utasteret.