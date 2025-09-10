Összeveszett két autós, az egyik nagyon durván elintézte a másikat – videó

A videón nem látszanak ugyan az előzmények, de két amerikai autós valószínűleg egy teljesen mindennapos szituáció miatt keveredett konfliktusba egymással. A közúti balhé során gyorsan elfajultak az események.

Miután a két sofőr már egymás autóiban is kárt tett, jött a durva befejezés: a fehér autó vezetője a rendőrök által is gyakran használt PIT-manővert vetette be.

Közúti balhé durva befejezéssel – a videót a mobiljával rögzítette egy autós:

Ennek lényege, hogy az (üldözött) autót a hátsó tengelyénél meglökik, tolják oldalirányba, amitől a sofőr elveszti az uralmát a jármű felett. A manőver különös veszélyességét az adja, hogy akár fel is borulhat a meglökött autó, ezúttal ez szerencsére elmaradt. A két autós ordibálva folytatta a veszekedést.