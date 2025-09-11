Óriási változás érinti a KRESZ-tananyagokat! Nem árt tisztában lenni

Az elmúlt években a „B” kategóriás jogosítványt szerzők közül már több mint 700 ezren tanultak e-learning módszerrel. A 2012-es indulás óta a szöveges információk kezdeti túlsúlyát fokozatosan a képek, videók, animációk vették át, és nagy technológiai előrelépést jelentett, amikor 8 évvel ezelőtt tableten és mobiltelefonon is elérhetővé váltak a képzések. A KRESZ-tananyagok eredményességét igazolja, hogy az e-learning formában tanulók az elmúlt évtizedben elméletből lényegesen, de gyakorlatból is kimutathatóan jobb eredménnyel vizsgáznak tantermi társaiknál, a sikeres gyakorlati vizsgáig pedig kevesebb vezetési órára van szükségük.

A hangos KRESZ-tananyag sokaknak jelent majd nagy segítséget

Fotó: eduKRESZ

KRESZ-tananyag másként

Az eduKRESZ tananyagok 2025-ös nagy újdonsága a Fogalomtár és a Kereső funkció megjelenése, így célzottan lehet „visszalapozni”, hogy egy-egy témában a konkrét ismeretanyag előhívása, ismétlése, rendszerezése egyszerűen elvégezhető legyen. Egy másik fejlesztés pedig lényeges módszertani eszköztárbővülést jelent: a kiegészítő tananyagok közé bekerült egyes tananyagrészek hangos magyarázattal ellátott feldolgozása is. A „Hangos tananyag” funkció lényege, hogy a tanuló a magyarázat hallgatása közben látja is az adott oldalakat, különös tekintettel a szemléltető ábrákra, képekre és videókra. Ez a komplexebb, tanulás – azaz amikor a tanulók egyszerre látják és hallják az információt – sokak számára hatékonyabb, mint csak az egyik, vagy csak a másik érzékszervi csatorna használata. A hangalapú KRESZ-tananyag nagy segítség az olvasási és szövegértési nehézséggel küzdőknek is, ami kutatások szerint hazánkban minden negyedik gyermeket érint valamilyen módon.