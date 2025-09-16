Életveszélyes légzsák nélküli autókat adott el a gyártó

A koronavírus miatti logisztikai problémák alaposan felforgatták az autógyárak egyébként majdnem percre pontosan kiszámolt termelési rendszereit, ezek a folyamatok természetesen az akkor még a nemzetközi rendszerben részt vevő orosz Ladát sem kímélték. Amíg aztán a világban szép lassan helyre álltak a dolgok, az orosz-ukrán háború és az azt követően elrendelt szankciók miatt az orosz autógyártók nagyon mély gödörbe kerültek. A most elrendelt visszahívások kapcsán kiderült, hogy a Lada azt az utat választotta a termelés fenntartására, hogy veszélybe sodorta vásárlói életét.

Az Era-Glonassz vészhelyzeti segélyhívót úgy 70 ezer, a működő légzsákot 2215 autóból hagyta ki a Lada, és csak most, 4 évvel később szólt a hatóságoknak

Fotó: Lada

Négy év után fordít figyelmet a vásárlók testi épségére a Lada

Korábban már elrendeltek egy mintegy 47 ezer Largus és Vesta típust érintő visszahívást, mert azokból kihagyták a kötelezően előírt Era-Glonassz műholdas segélyhívó rendszert, ehhez csatlakozik a Lada Niva Travel 2021 októbere és 2023 novembere között gyártott 14 024 példánya, illetve 8912 Niva Legend is, amelyekből szintén kimaradt ez a biztonsági rendszer. De ezt még lehet fokozni, hiszen 2215 darab Lada Niva Legendből kihagyták a légzsákvezérlő elektronikát, értsd a törvény által megkövetel légzsákok ott vannak a fedélzeten, de azok működésképtelenek.

A Lada szerint neki a legfontosabb az ügyfelei biztonsága, ezért gyorsan végrehajtja majd a visszahívásokat, és pótolja a kihagyott biztonsági berendezéseket. Kérdés, hogy ha ennyire fontos az orosz állami kézben lévő autógyárnak a közlekedők biztonsága, miért hallgatott a hiányzó biztonsági felszerelésekről hosszú éveken át.

