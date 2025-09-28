Nem új keletű a Lamborghini autógyár és a The Italian Sea Group nevű hajóépítő együttműködése, de most emelték a tétet. Még 2020-ban mutatták be a Tecnomar 63 elnevezésű hajót, amely 63 lábas (19,2 m) hosszával még viszonylag kis méretű, így 2 darab 2000 lóerős motorjával elég fürgén tud úszni. Most viszont itt a Tecnomar for Lamborghini 101FT, amely már 101 láb (30,8 m) hosszú, ez már rögtön 3 darab 35,7 literes lökettérfogatú V16-os motort kap, amelyek összesen 7600 lóerővel repítik a hajót. Az elérhető csúcssebesség 45 csomó (83 km/h), a kényelmes utazósebesség 35 csomó (65 km/h).

7600 lóerő repíti a legújabb Lamborghini yachtot

Fotó: Lamborghini

A legújabb Lamborghini sportkocsik ihlették a megjelenést

Hatalmas változások történtek a Lamborghini életében az elmúlt 5 évben, már hibrid szuperautókat kínál a belépőt jelentő V8-as biturbó Temerario és a V12-es szívómotort életben tartó Revuelto képében, nemrég jelentették be a mindössze 29 példányban készülő Fenomeno-t. Utóbbihoz keverték ki a Giallo Crius nevű sárga színt, amelyet a szuperyacht első példánya is megkapott. A fedélzeten mindenfelé a sportautókon megszokott anyagokat, színeket és formákat – hatszögek és Y motívumok – lehet látni, persze a végső anyag- és színválasztás az Ad Personam program keretében a vevőé.

A szuperautók vezetési élményét ígéri a vezetőfülke

A több mint 30 méteres hatótörzsben három hálókabinnak jutott hely, összesen 9 személy kényelmes időtöltését tudja biztosítani a Tecnomar for Lamborghini 101FT. Az áramellátásról a három fő hajtómű mellett beépített két darab 35 kW teljesítményű áramfejlesztő gondoskodik.

A Fenomeno színét kapja meg az első Lamborghini 101FT

A Monaco Yacht Show szakmai kiállításon csak modellként mutatták be az új Lamborghini hajót, amelynek első példánya 2027-ben kerül vízre, de már addig is fogadják a megrendeléseket. Hivatalos árat nem közöltek, de a Tecnomar 63 árazása alapján úgy 10 millió euró, azaz 3,9-4 milliárd Ft körüli vételárat becsülnek a hozzáértők.

