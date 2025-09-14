Hihetetlen teljesítményt nyújt ez a raliautó

Utolsó kétkerékhajtású autóként hódította el a Lancia Rally 037-es az 1984-es Rali-világbajnoki címet, de igazán a B csoportos autók betiltása után lett sikeres az olasz márka. A Lancia Delta HF Integrale 1987-ben, 1988-ban, 1989-ben, 1990-ben, 1991-ben és 1992-ben is megnyerte a Rali-világbajnokság királykategóriáját. Az épp újjászülető olasz márka is kiemelten kezeli a ralisportos, az Ypsilon kisautójának már van Rally4 és Rally6 kategóriáknak megfelelő változata. Jövőre pedig már Rally2-es autót is kínálnak, amivel a WRC előszobájának számító WRC2-es értékelésben fog indulni a gyári csapat.

Egy lépésre van a WRC királykategóriától a legújabb Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Fotó: André Ferreira / Lancia

Ez csak a kezdet – ígéri a Lancia a Rally2-es autó kapcsán

A sajtóközlemény – már ha lehet annak nevezni a másfél mondatot – alapján a Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale csak a kezdet.



The New Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale makes its debut, bringing the legendary spirit of Lancia’s rally victories into today’s motorsport. And this is just the beginning.



Minden bizonnyal arra utalnak, hogy megvárják a Rally1-ben 2027-től érvényes új technikai szabályzatot a királykategóriába visszatéréssel.

Kiszélesített felfüggesztést és nagy szárnyakat kap a Rally2-es Lancia

Fotó: Lancia

Mit lehet tudni az autóról? A képek alapján alaposan kiszélesítik a karosszériát, jóval komolyabb aerodinamikai csomagot készítettek. A technika megfelel a Rally2 előírásoknak, tehát a 32mm-es szűkítőn keresztül lélegző 1,6 literes turbómotor mind a négy kereket hajtja, a minimum tömeg 1230 kg. A különféle gyártók 280-290 lóerőt hoznak ki a lehetőségekből, 5 fokozatú kézi kapcsolású, 5 vagy 6 fokozatú szekvenciális váltót használnak.

