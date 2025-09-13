Itt az őrült terv az ittas vezetők ellen, ez mindent megváltoztat

Az Insurance Institute for Highway Safety nevű nonprofit szervezetet biztosítótársaságok alapították, célja kutatások és ismeretterjesztés által a balesetek számának csökkentése. Ennek érdekében saját hatáskörben végez törésteszteket, amelyek szigorúbbak és több paramétert vizsgálnak, mint az állami NHTSA töréstesztjei. Az IIHS által végzett törésteszteken nem kötelező a részvétel, de a legbiztonságosabb autó (Top Safety Pick+) minősítés olyan marketingeszköz, amelyet el akarnak érni az autógyártók. Az IIHS most bejelentette, hogy szigorítja a legjobb minősítés eléréséhez szükséges feltételeket, 2027-től kötelezővé teszi a sebességfelismerő és sebességátlépésre hangjelzéssel figyelmeztető rendszert – az EU-ban ez már kötelező.

Öt év múlva csak olyan gépkocsi kaphat legbiztonságosabb autó minősítést az IIHS-től, amely felismeri és megakadályozza az ittas vezetést

Fotó: IIHS

Az IIHS nem áll itt meg, úgy tervezi, hogy legkésőbb 2030-tól csak olyan autó kaphat majd Top Safety Pick+ minősítést, amelyik érzékeli a tudatmódosító szerek hatása alatt lévő autóvezetőt, illetve megakadályozza, hogy 0,08%-os véralkoholszint feletti sofőr használja a járművet. Az IIHS szerint az utóbbi években jelentős előrelépés történt a tapintásra, a bőrök keresztül való véralkoholszint-mérő érzékelőknél, ezen kívül ott van még a szemgolyó-mozgás elemzése, illetve a klasszikus légalkohol-vizsgálat is – ezen jelek alapján működhet a rendszer.

A kutatások alapján a járművek biztonságának fejlődése elért arra a szintre, ami minimalizálja a balesetek számát, ennek ellenére az USA-ban az utóbbi években emelkedni kezdett a balesetek száma – hiába biztonságosabbak az autók, ha a sofőrök felesleges kockázatokat vállaknak vezetés közben. A következő nagy lépés a közúti biztonság javítása terén a kockázatos viselkedés kiszűrése lehet, ami nem csak kampányokat jelent, hanem a tudatmódosító szerek (alkohol, kábítószer) hatása alatt lévő autóvezetők szűrését jelenti.