Kivételes volt, aki a 80-as években az egyik legkényelmesebb autóban utazhatott

Sokan a 80-as éveket tartják a francia autógyártás aránykorának. Az egész világot meghódító, legendás típusok születtek, elég a Renault Espace-ra, Európa első egyterűjére vagy a hihetetlen példányszámban eladott, Peugeot 205-ös kisautóra gondolni. A korszak egyik leginkább vágyott és leginkább meghatározó típusa azonban a jellegzetes formájú Citroen CX volt, amelyet a 80-as években alaposan felfrissítettek. A típus több szempontból is kilógott az átlagból. Ötajtós, ferdehátú karosszériája unikummá tette, sőt a hidropneumatikus rugózása miatt a szaksajtóból sokan a legkényelmesebb európai autónak titulálták. Mégis a 80-as évek közepéig kellett arra várni, hogy a kategóriához méltó motorokkal kínálja a Citroen. Az Autó-Motor 1985-ös cikkében ismertették az akkoriban kivételesnek számító típust.

Jellegzetes formájával is kilógott az átlagból a legkényelmesebb autók közé sorolt CX

Fürge változatok is készültek a legkényelmesebb modellből

A Citroen gyár nem kényezteti el vásárlóit új típusainak dömpingszerű piacra dobásával. Amit a cég konstruktőrei a rajzasztalon papírra vetnek, és az üzemekben megvalósítanak, az a jármű nem egy-két évre készül. Így van ez a CX-szel is, hiszen ez a típus több mint tíz éve debütált, s még ma is változatlanul közkedvelt jármű, olyannyira, hogy újabb változatai nemrég kerültek le a futószalagról. A GTI 1983 júniusában, a turbóváltozata pedig múlt év őszén a Párizsi Szalonon debütált. Noha a kocsi karosszériája az évek során nem változott feltűnően, de az apróbb módosítások mégis előnyére szolgáltak. Ám az erőforrások korszerűsödtek, és igen „erőteljesek” lettek.

A 80-as években még ritkaság volt, ha egy autó motorja turbófeltöltést kapott

A GTI motorja négyhengeres, soros elrendezésű, és keresztben fekszik a kocsi elejében. Furat/löket: 93—92 mm, lökettérfogata: 2500 cm³, sűrítési viszonya pedig: 1:8,75. Legnagyobb motorteljesítménye: 101,5 kW (138 LE) 5000/perc, legnagyobb nyomatéka: 211 Nm (21,5 mkp) 4000/perc. Az elektronikus benzinbefecskendező Bosch LE–Jetronic rendszerű. Erőátvitele ötfokozatú, kézikapcsolású, de készül automata sebességváltóval is.A GTI legnagyobb sebessége: 201 km/h, automata váltó esetében: 194 km/h. Gyorsulása 0–100 km/h sebességre: 9,2 mp, illetve 11,7–12,3 mp. Teljesítménysúly: 13,5 kW (9,9 kg/LE). Üzemanyag-fogyasztása 1/100 km-re: 90 km/h 7,4 l, 120 km/h 9,3 l és városban 13,6 liter. A CX turbóváltozatának erőforrása a GTI-vel azonos, viszont a legnagyobb teljesítménye: 124 kW (168 LE), legnagyobb nyomatéka: 296 Nm (30 mkp). Turbóberendezése Garrett–T03 gyártmányú, benzinbefecskendezője pedig Bosch L–Jetronic. Legnagyobb sebessége: 220 km/h, gyorsulása 0–100 km/h sebességre: 8 s. Üzemanyag-fogyasztása 1/100 km-re: 90 km/h 8 l, 120 km/h 9,9 l és városban 14 liter. S ha már lúd, akkor legyen kövér: a turbót nemcsak benzines, hanem dízelváltozatban is gyártják. A Citroen tervezőinek sikerült olyan motort konstruálniuk, amely lényegesen halkabb az átlagosnál. Az ötfokozatú sebességváltós kocsi teljesítménye 55 kW (75 LE). 0–100 km/h sebességre 13,5 s alatt gyorsul fel. Legnagyobb sebessége: 174 km/h. Fogyasztása: 90 km/h 5,7 l, 120 km/h 7,3 l, városban pedig 8,6 liter dízelolaj. Igen gazdaságos autónak mutatkozik tehát.