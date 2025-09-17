Íme, a legolcsóbb, műszaki vizsgával rendelkező használt autók!

Cikkünk írásakor hazánk legnagyobb használt autó piacterén több mint 90 ezer személyautót kínáltak. Vannak döbbenetesen drága járművek is, de mi most a kínálat aljáról csemegéztünk és arra voltunk kíváncsiak, mekkora az az összeg, amiből érvényes műszakival rendelkező autót lehet vásárolni. Első körben 300 ezer forintos értékhatárt állítottunk be, így közel 600 találatot kaptunk, de ha 200 ezer forintos összeget adunk meg, akkor már csak 90 példányt ad ki a rendszer. Nézzük a legolcsóbbakat!

A kínálat alján jellemzően 25 év körüli, nagy futásteljesítményű autók sorakoznak. A legolcsóbbakból is van választék

Fotó: Autó-Motor

A legolcsóbbak között is nagy a verseny

Azonban nem kis meglepetést okozott, hogy hazánkban 100 ezer Ft-ért is lehet kapni érvényes műszaki vizsgával rendelkező, működőképes autót. Egészen pontosan három járművet találtunk, az első hely pedig megosztott, ugyanis egy Opel Astrát és egy Ford Mondeót is 99 ezer Ft-ért hirdetnek. Bár egyik sem mondható extrém magas futásteljesítményűnek, ebben a két autóban és a harmadik helyezett, 100 ezer forintot kóstáló Skoda Feliciában is közös, hogy jóval társaik alatti áron kerültek piacra (persze érdekes, hogy egykor az Astra, a Mondeo és a Felicia is a magyar új autó piac kiemelten fontos modellje volt). A 3-400 ezer forintos kategóriáig feltűnően sok a kisebb műszaki hibával rendelkező jármű, ezért sokan eleve inkább 500 ezer forintos összegtől keresnek járművet. Egy azonban biztos: az olcsó vagy akár extrém alacsony áron kínált járműveket különösen ajánlott szakértővel megnézni, hogy elkerüljük a későbbi csalódást és nagyobb költségeket.