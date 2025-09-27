Íme, a legolcsóbb új autók a magyar piacon!

Az elmúlt években sokat drágultak az új autók, manapság egy jól felszerelt kompakt autó esetében a tízmillió forintos vételár egyáltalán nem számít kirívóan soknak. Sőt, már sok kisautó alapváltozata is közel hétmillió forintot kóstál, ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb figyelem terelődik a kínálat legolcsóbb modelljei felé. Amíg három éve még kilenc típust lehetett kapni ötmillió forint alatti áron, addig jelenleg mindössze két új autó fért be a 6,0 millió forintos lélektani küszöb alá.

Egyre kevesebb márka kínál kedvező árfekvésű modellt, pedig a legolcsóbbakra nagy az igény

Fotó: Dacia

A legolcsóbb: Dacia Sandero 5 699 000 forint

A Sandero hihetetlenül sikeres autó, 2017 óta Európában a magánvásárlók körében a Dacia típusa a legnépszerűbb új jármű. Nem véletlen, ugyanis 5,7 millió forintért egy nagyra nőtt, 4,08 méteres ötajtós modellt ad a Dacia, 328 literes raktérrel. Ugyan az alapfelszereltségbe nem tartozik bele a manuális légkondicionáló (150 000 forint), a biztonsági színvonalra aligha lehet panasz, a bázisverzióhoz is járnak az oldal- és függönylégzsákok. A Sandero alapmotorja 1,0 literes, háromhengeres benzines 65 lóerővel (átlagfogyasztása 5,3 l/100 km), aki viszont nem elégszik meg ennyivel, az választhatja a turbós verziókat 91, illetve 100 lóerővel.

A legolcsóbb modell, a Dacia Sandero szoros műszaki rokonságban áll a Renault Clióval

Fotó: Dacia

2. Fiat Pandina 5 990 000 forint

A Fiat Pandina (korábban Panda) klasszikus minautó. 3,63 méteres hosszával és 225 literes csomagtartójával igazi városi járgány, a Space Starhoz és a Sanderóhoz hasonlóan pedig kiforrott konstrukcióról van szó. Az olasz típushoz alapáron adják a légkondicionálót és a digitális műszerfalat is, illetve említésre méltó a hajtáslánca is. Az összeállításunkban szereplő trió egyetlen tagjaként lágy-hibrid hajtással büszkélkedhet, az 1,0 literes, háromhengeres benzinmotor munkáját ISG rendszer segíti. Ennek megfelelően fogyasztása baráti, a Fiat 5,0 liter/100 km-es átlagot ad meg a Pandinának.

Vidám miniautó a Fiat Pandina

Fotó: Fiat

3. Hyundai i10 6 049 000 forint

A Sandero alapváltozatához hasonlóan a Hyundai miniautója is a készlet erejéig kapható. A 6 049 000 Ft-os árért egy 3,67 méter hosszú csöppséget kapunk, vagyis méretben nem a Daciához, hanem a Fiathoz áll közel. Sőt, az említett két típushoz hasonlóan a Hyundai legolcsóbb autója is 1,0 literes, háromhengeres benzinmotort ad, méghozzá 64 lóerős teljesítménnyel. Érdekes, hogy az i10-es alapverziója mindössze 4,8 litert fogyaszt 100 kilométeren, miközben nincs benne lágy-hibrid rendszer. A Hyundai alapáron adja a típushoz többek között a manuális klímaberendezést és a tempomatot.