Kerekeken guruló, rózsaszín szépségszalon ez a terepjáró – galéria

Egy átlagos szépségszalon teljes szolgáltatását nyújtja a Lexus Glam LX nevű egyedi autó, amelynek minden porcikáját átalakították. Rózsaszín fólia segítségével tették feltűnővé az alvázas terepjárót, a rend kedvéért a márkajelzéseket és a feliratokat is kristályokkal rakták ki. Az utastérben rózsaszín cérnával varrták a fehér-rózsaszín bőr üléskárpitot, de finom tapintású plüss és selyem is van.

Rózsaszín fóliázás és kristályemblémák teszik feltűnővé a Lexus Glam LX megjelenését

Fotó: Lexus

Függőlegesen elvágták és oldalra nyíló ajtókká alakították át a csomagtérfedelet, így lehet hozzáférni a ruhatárhoz – függönyök segítségével jön létre az a tér, ahol a kíváncsi tekintetek kizárásával lehet átöltözni. Bent lehet foglalkozni a sminkeléssel, a hátsó oldalajtók nyitási irányát is megváltoztatták, azoknak hátul van a zsanérja és előrefelé tárulnak fel – így lehet elegánsan kiszállni a vörös szőnyegre, az ajtózsebben kényelmesen utazik a kézitáska. Az üvegtető áttetsző bevonatot és speciális halogén lámpás megvilágítást kapott, így a napszaktól függetlenül szórt fénnyel látja el az utasteret.

Öltözködni a Lexus mögött lehet, sminkelni a második sorban, körmöt elöl lehet festeni

A hátsó üléspad helyén két fotelt és köztük egy hatalmas konzolt találunk, utóbbinál a pohártartót hajszárító-tartóval váltották ki, hűtött doboz várja a kozmetikumokat. Extra elektromos csatlakozásokat is elhelyeztek, hogy az utas a saját szépségeszközeit is tudja működtetni, ha netán arra van igénye/szüksége. A tetőből hajtható le a speciális világítással rendelkező Robern sminktükör, az első ülések támláin lévő lehajtható sminkasztalok kő lapot kaptak. Aki tényleg szép akar lenni, annak az első sorban is látogatást kell tennie, a műköröm-állomást lakkokkal és UV-lámpával együtt a kesztyűtartóban rejtették el az átépítés során.