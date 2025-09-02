Menekülni akart a rendőrök elől, sose felejti el, hogyan állították meg – videó

Lopott autó miatt indult üldözés augusztus 28-án egy Michigan állambeli autópályán. Mivel az autós többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó megállni, egy úgynevezett grapplerrel fogták be.

Ez a szerkezet egy elfogóháló, melyet egy rendőrautóból lőnek ki a hátsó tengelyt megcélozva, majd ezzel kényszerítik megállásra az elfogott járművet.

A tolvaj nem akarta elfogadni, hogy számára nincs menekvés, megpróbált elmenekülni. A végeredmény a rendőrségi fedélzeti kamera felvételén megtekinthető.

A lopott autó elfogása: