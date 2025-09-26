Merész volt az autótolvaj, egyszerűen elugratott a rendőrök elől – videó

A Seattle-i (Washington-állam) járőrök autójának fedélzeti kamerája egy körözés alatt álló rendszámot regisztrált, s mivel a sofőr nem fogta menekülőre a dolgot, békésen elindultak utána. Az események nem sokkal később felpörögtek, hiszen a lopott Q5-ös Audi már sorban állt a pályanyitásra váró University-hídnál, ám amikor észlelte, hogy a zsaruk is ott vannak, a sorompót leszakítva átugratott a már kettényíló hídtesten. A járőrkocsi nem követte, így egy ideig kereket oldott az ugratásban komolyan sérült jármű, amit aztán később egy felüljáró mellett találtak meg (betört/kifejelt ablakok, futóműsérülés). Az alkalmi kaszkadőrnek szegődött tolvajok elmenekültek, szorgalmasan keresik őket.