Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
autótolvaj

Merész volt az autótolvaj, egyszerűen elugratott a rendőrök elől – videó

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A felnyíló híd sem volt akadály. Lopott autóval menekült el a zsaruk elől. Mutatjuk a videót!
Link másolása
Vágólapra másolva!
autótolvajzsaruAudiautós bulvárhírjárőrautólopás

A Seattle-i (Washington-állam) járőrök autójának fedélzeti kamerája egy körözés alatt álló rendszámot regisztrált, s mivel a sofőr nem fogta menekülőre a dolgot, békésen elindultak utána. Az események nem sokkal később felpörögtek, hiszen a lopott Q5-ös Audi már sorban állt a pályanyitásra váró University-hídnál, ám amikor észlelte, hogy a zsaruk is ott vannak, a sorompót leszakítva átugratott a már kettényíló hídtesten. A járőrkocsi nem követte, így egy ideig kereket oldott az ugratásban komolyan sérült jármű, amit aztán később egy felüljáró mellett találtak meg (betört/kifejelt ablakok, futóműsérülés). Az alkalmi kaszkadőrnek szegődött tolvajok elmenekültek, szorgalmasan keresik őket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!