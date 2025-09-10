Elképesztő szerencsével úszta meg saját ostobaságát egy autós az M0-áson – videó

Nem mindennapi felvételt készített a Bpiautosok.hu egyik olvasója az M0-s autóúton kialakított terelésnél, ahol hajszálon múlt egy frontális baleset.

Szeptember 5-én reggel egy Škoda sofőrje hirtelen manőverrel áttért a szemből érkezők számára kialakított sávba. Abban a pillanatban éppen egy kamion érkezett, amelynek vezetője szinte a szalagkorlátot súrolta, hogy elkerülje az ütközést.

Videón az életveszélyes helyzet az M0-son:

A felvételen az is jól kivehető, hogy a személyautó vezetője nem vette figyelembe a sebességkorlátozásokat, és csak az utolsó pillanatban észlelte a feltorlódott sort.

A videó tanulsága egyértelmű: a figyelmetlenség és a szabályok semmibe vétele pillanatok alatt életveszélyes helyzeteket teremthet az utakon. Itt most a szerencsének hála elmaradt a baleset.