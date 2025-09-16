Elengedett egy mentőautót, megbüntették gyorshajtásért Budapesten

Augusztus végén 50 helyett 71 km/h-s sebességgel mért be egy autóst a Nagykőrösi úton elhelyezett fix traffipax. A sofőr egy mentőautó miatt gyorsított, félre akart állni előle, miután az felkapcsolta a szirénát.

Az autó vezetője tisztában volt vele, hogy azon az útszakaszon van sebességmérő, de mivel a külső sávban éppen nem volt hely, gyorsítással próbált segíteni a mentőautónak.

A mentőautó nem lehet kifogás

A sofőr méltányossági kérelmet adott be a rendőrségnek azt kérve, hogy töröljék a bírságot, de elutasították. A rendőrség szerint közigazgatási bírság kiszabása esetén nincs lehetőség figyelembe venni, hogy milyen körülmények vezettek a szabálysértéshez.

A Blikk megkereste a rendőrséget is, a lap egyelőre nem kapott választ a kérdéseire.