Ezzel a pofátlan trükkel lopott Mercedest egy 81 éves nyugdíjas

2024 decemberében egy 81 éves svájci férfi ellopott egy Mercedes-Benz SL 350-est, amelyet körülbelül hat hónappal korábban ő maga adott el.

A Mercedes eladója sokáig várt az akcióval, de a rendőrséget nem tudta átverni

Tavaly júniusban a nyugdíjas férfi 20 ezer frankért (8,4 millió forint) adta el az autót. A vevővel egy fontos információt nem osztott meg: azt, hogy megtartotta az autó pótkulcsát.

Az idős férfi gondosan kitervelte a visszalopást. A vevő otthonánál a saját rendszámtábláit ragasztotta a Mercedesre, és az autóval egy szervizbe hajtott. A rendőrség a nyomok alapján könnyedén felderítette az ügyet, az autót azonnal kivonták a forgalomból.

A férfi olcsón megúszta az ügyet: 1200 frankos (503 ezer forint) pénzbírságot kapott, illetve további 3600-at (1,5 millió forint) felfüggesztve. Utóbbit csak akkor kell kifizetnie, ha a kétéves próbaidő alatt újabb bűncselekmény követne el.