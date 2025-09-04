Hírlevél

autós hír

Ezzel a pofátlan trükkel lopott Mercedest egy 81 éves nyugdíjas

Egy 81 éves férfi eladta az autóját, de egy fontos információt megtartott magának. A Mercedes fél évvel később visszakerült hozzá, a pótkulccsal lopta el.
2024 decemberében egy 81 éves svájci férfi ellopott egy Mercedes-Benz SL 350-est, amelyet körülbelül hat hónappal korábban ő maga adott el.

mercedes
A Mercedes eladója sokáig várt az akcióval, de a rendőrséget nem tudta átverni

Tavaly júniusban a nyugdíjas férfi 20 ezer frankért (8,4 millió forint) adta el az autót. A vevővel egy fontos információt nem osztott meg: azt, hogy megtartotta az autó pótkulcsát.

Az idős férfi gondosan kitervelte a visszalopást. A vevő otthonánál a saját rendszámtábláit ragasztotta a Mercedesre, és az autóval egy szervizbe hajtott. A rendőrség a nyomok alapján könnyedén felderítette az ügyet, az autót azonnal kivonták a forgalomból.

A férfi olcsón megúszta az ügyet: 1200 frankos (503 ezer forint) pénzbírságot kapott, illetve további 3600-at (1,5 millió forint) felfüggesztve. Utóbbit csak akkor kell kifizetnie, ha a kétéves próbaidő alatt újabb bűncselekmény követne el.

 

