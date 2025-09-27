Ma már egy olyan exkluzív márkánál, mint a Mercedes-kínálatot megkoronázó Maybach is csak opciós a V12-es erőforrás, ami ráadásul csak az S-osztályos limuzinban érhető el, úgyhogy érthető, miért próbálják az ügyfelek figyelmét ez irányba terelni. Ez a hengerelrendezés egyébként a harmincas évek óta van jelen a márka életében – azért volt pár évtized kihagyás –, és ha a Mercedes-Benz szándéka szerint még velünk marad egy ideig. Ebben az árkategóriában nem okoz gondot a vásárlóknak kipengetni az esetleges pár ezer dolláros/eurós felárat a magas fogyasztás miatt azokon a piacokon, ahol megpróbálják a villanyautók felé terelni a vásárlókat.

10 napig készül a felül olívazöld, alul metálfekete fényezés, ami a Mercedes-Maybach V12 Edition sajátja

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

10 napig fényezik a Mercedes-Maybach V12 Edition karosszériáját

Magától értetődően minden elérhető extra ott van a Mercedes-Maybach V12 Edition fedélzetén (elektromos mozgatású hátsó ajtók, aktív zajkioltás az utastér hátsó részében, OLED-technológiás monitorokat használó MBUX rendszer, satöbbi), amihez még hozzájön a MANUFAKTUR műhely által biztosított egyedi kialakítás. A karosszéria alsó részét metálfeketére, a felsőt metál olívazöldre fényezik, a kettőt ezüst színű csíkozás választja el; 10 munkanapba telik a kézzel polírozott, több rétegben felvitt fényezés elkészítése. A C oszlopra az 50 darabos limitált széria számára készített egyedi logók kerülnek, 24 karátos aranyból készített gyűrűvel és medállal.

Ezüst borítású pezsgőspoharak és 24 karátos arany betétek teszik egyedivé a belsőt

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az utastérben nyeregbarna színű Nappa-bőr kárpitot találunk diófa betétekkel, itt a hátsó üléseknél lévő konzolra kerül 24 karátos arany dísz. De nem minden arany, ami a fénylik, hiszen a Mercedes-Maybach V12 Edition-höz adott pezsgőspoharakat például ezüsttel vonják be, természetesen ezeken is ott van a limitált szériára utaló gravírozás. De azért ne feledkezzünk meg a nagy odafigyelés apropójáról sem, az 5980 köbcentis V12-es biturbó teljesítménye 612 LE (5250-5500/perc), nyomatéka 900 Nm (2000-4000/perc). Ez az erő az összkerékhajtás jóvoltából mindössze 4,5 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órás tempóra az üresen is 2,4 tonnás limuzint, szabványos átlagfogyasztása 14,2-13,2 l/100 km, amivel a G energiahatékonysági besorolást érdemel ki a Mercedes-Maybach S 680.