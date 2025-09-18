A félelmeink gátolnak abban, hogy segítsünk

Bár a jogosítvány megszerzéséhez szükség van az elsősegélynyújtás alapvető ismereteinek megszerzésére, mégis elenyésző azoknak a száma, akik kívülállóként magabiztosan lépnek fel egy közúti baleset alkalmával – ez derült ki a Magyar Suzuki megbízásából, az Ipsos által elvégzett reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek döntő többsége, több mint 80 százaléka úgy gondolja, erkölcsi és állampolgári kötelesség segítséget nyújtani. Ugyanakkor hiába ismeri a lakosság kétharmada az elsősegélynyújtás alapjait, mégis bizonytalan, mit kellene tenni. Csupán a megkérdezettek egyötöde válaszolta azt, hogy baleset esetén tudná, mi a helyes eljárás a segítségnyújtásra. Azok körében, akik az elmúlt 1-2 évben frissítették elsősegélynyújtó ismereteiket, a felkészültség érzése és a tettrekészség aránya jelentősen magasabb az átlagnál.

Vészhelyzetben kevesen mernek segíteni. Ezért is fontosak az elsősegély tanfolyamok

Fotó: Magyar Suzuki

Az elsősegély ismerete magabiztosságot ad

A bizonytalan sofőröket leginkább a félelem gátolja, attól tartanak, hogy rosszul csinálnak valamit (46 százalék), illetve a hozzáértés hiányával is viszonylag sokan magyarázták hezitálásukat (21 százalék). Minden ötödik autóst a látvány sokkolja, azért nem segít(ene), fontos azonban, hogy egy baleset nemcsak az érintettre, hanem a segítőre is hatással van. A balesetet látottak minden harmadik autóst megviselte, de örült, hogy tevékeny szerepet vállalt: volt, aki bizonytalan volt, hogy jól csinálta-e, amit tett (4 százalék) és voltak olyanok is, akik rossz élményként élték meg és azóta is félnek az ilyen helyzetektől (5 százalék). Így aztán nem véletlen, hogy a Magyar Suzuki és a Magyar Vöröskereszt az elsősegélynyújtási hajlandóság növelése érdekében kampányt hirdetett. „Felkészült oktatóink országszerte várják a jelentkezőket, de számtalan közösségi programon is találkozhatnak velünk a téma iránt érdeklődők. Tanuljanak elsősegélynyújtást, hiszen a tudás bátorságot ad, a bátorság pedig életet menthet!” – mondta Kovács Dávid, a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtás szakmai vezetője.