Először megrökönyödést keltett, hogy a sportkocsikon megismert Eclipse nevet egy szabadidő-kupén használják, de aztán hozzászoktak a Mitsubishi-vásárlók az Eclipse Cross-hoz, amelynél az utóbbi időben egyre népszerűbb volt a plug-in hibrid hajtás (miután a dízel forgalmazását leállították Európában). Európában most generációváltást hajtanak végre, mostantól kezdve már akkumulátoros-elektromos szabadidő-autón használják a Mitsubishi Eclipse Cross nevet – egyébként a típus a Renault Scénic E-Tech Electric testvére. Nem rossz ez a rokonság, hiszen a 2024-es európai Év Autóját vették alapul.

Látványos LED-es világítást kapott a Mitsubishi-változat, a garancia 8 év

Fotó: Mitsubishi

Nem csak a márkajelzéseket, de a lökhárítókat is lecserélték a Mitsubishi formatervezői

Ezúttal nem csak a márkajelzéseket cserélték le, de a formatervezők teljesen új első-hátsó lökhárítót is készítettek, illetve az oldalfalon is módosították a krómdíszek megjelenését, és természetesen saját 19 és 20 colos felniket is készítettek. Az utastérben már nem kaptak ennyi szabad kezet a japánok, épp csak a márkajelzés új a kormány közepén, egyébként a digitális grafikát igazították a saját arculathoz. Maradt a két darab, L-alakban elrendezett 12,3 colos képernyő, amelyeken natív Google-alkalmazások könnyítik meg a navigálást, a töltőpontok keresését. Opálosra kapcsolható üvegtető enged rengeteg természetes fényt az utastérbe, a csomagtér 478-1670 literes.

Bent a márkajelzésen kívül a digitális grafika és a díszvarrás jelent változást

Fotó: Mitsubishi

Nincs változás a technikában sem, még az idén megkezdik a 87 kWh kapacitású akkumulátorral és 218 lóerős hajtómotorral szerelt változat gyártását – ennek több mint 600 km a hatótávolsága –, 2026 közepétől érkezik a 170 lóerős hajtómotorral és 60 kWh kapacitású akkumulátorral rendelkező változat. Villámtöltésre 150 kW teljesítménnyel van lehetőség, a fedélzeti töltő 22 kW teljesítményű és lehetőséget ad a megfelelő adapterrel a Mitsubishi Eclipse Cross áramforrásként való használatára is. A használatot a Mi-Pilot nevű vezetőtámogató rendszer könnyíti, ami a követési távolság mellett a sávtartásban is segít; a My Safety Perso gomb kétszeri lenyomásával lehet egyszerűen deaktiválni a rendszereket. A japánok újítása, hogy az alapáron adott 5 év/100 000 km-es garancia évente meghosszabbodik márkaszerviz-látogatás esetén egészen 8 év/160 000 km-ig. Ugyanez igaz az autóhoz biztosított assistance-szolgáltatásra is.

