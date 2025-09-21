Forradalom a közlekedésben? Itt a gázpedál nélküli autó

Lánc nélküli kerékpárokkal alapozta meg a hírnevét a francia Cixi nevű startup, lényegében arról van szó, hogy klasszikus pedálokkal lehet vezérelni a kerékagy-hajtómotort. Egyszerű kerékpárok helyett inkább teherszállító bicikliken terjedt el a megoldás – terheléstől független, milyen erővel kell tekerni –, amelyet most szeretnének az autók világában is kamatoztatni. A Vigoz elnevezésű háromkerekű járművet már 10 éve fejlesztik, ez idő alatt az egyszerű fekvőbicikliből kanyarban bedőlő, 120 km/óra csúcssebességű háromkerekű mopedautó lett, amelynek most prezentálták a végleges megjelenését.

Fekvőbiciklikről ismert a vezetési pozíció, gázpedál helyett pedálozással lehet gyorsítani, lassítani vagy éppen tolatni a Cixi mopedautójánál

Fotó: Cixi

Nincs gázpedál, tekeréssel lehet irányítani a villanymotoros hajtást ennél a mopedautónál

Szándékosan készítettek 1,6 méter magas karosszériát, így egyrészt rengeteg hely marad a padlóban az akkumulátoroknak és a technikának, másrészt ekkora járművet a közlekedés többi résztvevője is észrevesz. A zárt utastérben úgy kell helyet foglalni, mint egy fekvőbiciklinél, nyújtott lábbal kell pedálozni és alul lévő kormánnyal lehet a haladási irányt megválasztani. Az igazi különlegesség a PERS nevű rendszer, amely a pedálozás irányától és tempójától függően gyorsítja a járművet – a nehézséget menüből lehet állítani, aztán terepviszonyoktól-terheléstől függetlenül ugyanabban a tempóban kell tekerni. A padlóban 22 kWh kapacitású akkumulátor található, ami egy feltöltéssel 160 km-es hatótávolságot biztosít, az elérhető csúcssebesség 120 km/óra, így kényelmesen tartható gyorsforgalmi utakon a kamionok tempója, illetve előzésre is van mód. A francia Alpokban van a Cixi székhelye, ezért készítettek teljesen zárt utasfülkét; nem kell félni az esőtől, a hótól vagy a hidegtől. A vezetőre és a mögötte helyet foglaló utasra hárompontos biztonsági övek vigyáznak, a vázszerkezet elején energiaelnyelő elemet is használnak.

Kanyarban bedőlő villanymotoros mopedautó a Vigoz

Fotó: Cixi

Befejezéséhez közeledik a Cixi Vigoz fejlesztése, a következő körben hozzák közös nevezőre a végleges megjelenést és a bonyolult technikát, ezt követően a gyártástervezés és a sorozatgyártás megszervezése következik. A franciák addig nem akarják elkezdeni az előrendelések fogadását, amíg nem látszik biztosan a sorozatgyártás dátuma – még nagyjából se árulták el, hogy mikor számíthatunk a mopedautó forgalmazásának megindulására.

