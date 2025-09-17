Autó és bicikli egyben: parasztvakításnak tűnik, ám mégis működhet

Az 1975-ben született Fock Máté maga is nehezen tudja meghatározni, mivel is foglalkozik: grafikus-tervező, szobrász és járműkonstruktőr is egyben. Első alkotása 2013-ban a teherszállító Vespa robogó volt, amely ugyan pozitív fogadtatásban részesült, de a mai napig nem jutott el a sorozatgyártásig. Ennél egy lépéssel már tovább jutott a Velocar, amelynek gondolatával 2021-ben kezdett el foglalkozni. Ez a meghatározás egy olyan járműkategóriát jelent, ami az autók és a biciklik előnyeit próbálja egyesíteni, biztosít némi védelmet az időjárás viszontagságaival szemben és könnyebb a használata, mint a fekvőbiciklinek. A Motofocker Velocar ezen konstrukciók közül még kitűnik azzal, hogy akár házilag is összeszerelhető – első körben tervrajzokat árul a konstruktőr, amelyekkel megpróbálja összegyűjteni a sorozatgyártáshoz szükséges tőkét.

Tervrajzokat értékesítenek a Motofocker Velocarhoz, amivel a sorozatgyártáshoz gyűjtenek pénzt

Fotó: Motofocker

Fenntartható forrásból származó anyagokból és kerékpár-alkatrészekből áll össze a Motofocker Velocar

Fontos szempont volt a jármű megalkotásánál, hogy fenntartható forrásból származó anyagokat, illetve szabványos kerékpár-alkatrészeket használjanak, illetve könnyű legyen a javítás – amivel meg lehet hosszabbítani a jármű élettartamát. A váz nyír furnérlemezből készül, amelyet ponyva borítással látnak el, van néhány acél alkatrész is, illetve szabványos kerékpár-alkatrészekkel lehet teljessé tenni a konstrukciót. Utóbbi lehetőséget ad a jármű személyre szabására is. A prototípus 250W-os kerékagy-hajtómotorral rendelkező rásegítést is kapott, amely szintén normál pedelec-alkatrész (25 km/órás tempóig segíti a tekerőt, önerőből nem képes hajtani).

Nyírfa furnér, ponyva és kerékpár-alkatrészek alkotják Fock Máté konstrukcióját

Fotó: Motofocker

A Motofocker weboldalán jelenleg 300 illetve 500 euróért lehet megvásárolni a tervrajzokat, amelyek segítségével gyerekjáték a szükséges alkatrészek előállítsa (életnagyságú rajzokat kap a megrendelő, amelyek segítségével átviheti a körvonalakat a nyírfa furnérlemezre, a ponyvára). Ha megvalósul a sorozatgyártás, akkor házilag összeszereléssel 2000 eurós indulóárat tart reálisnak Fock Máté, a készre szerelt jármű ára elérheti a 4000 eurót.