Behajtott egy alagútba a motoros, a túloldalon ötmillióra büntették a rendőrök

A svájci Gotthard-alagútban szigorú közlekedési szabályok érvényesek, amiről talán nem tudott egy brit motoros. A közel 17 kilométer hosszú alagút végig kétszer egysávos, az elejétől a végéig dupla záróvonalat festettek fel a két irány között, vagyis szigorúan tilos előzni.

Az alagútban számos kamerát is elhelyeztek a forgalom megfigyelésére, a motoros előzgetéseit így élőben követték az ügyeletesek a képernyők előtt.

A motoros többé nem vezethet Svájcban

A motoros két teherautót és 45 autót előzött meg, amit a rendszerető svájciak 47 szabálysértésként kezelnek. A motorost rendőrök várták az alagút kijáratánál, minden egyes szabálytalan előzésért 270 svájci frankos (113 ezer forint) bírságot szabtak ki rá, ami átszámítva 5,3 millió forintot jelent.

Az ügyészség vádat emelt a szövetségi közúti közlekedésről szóló törvény súlyos megsértése és nem megfelelő állapotban való vezetés miatt is - utóbbi jelentését nem részletezték. Valószínű, hogy a férfit örökre kitiltják a svájci utakról.