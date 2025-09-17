Elbambult egy autós a budapesti zebránál, szó szerint letarolt egy peches motorost – videó

Egy Tesla kamerái több szögből is rögzítették azt a XVI. kerületben történt balesetet, amelynek elszenvedője egy motoros volt.

A Bpiautosok.hu olvasójának felvételén jól látható, hogy nem működtek a gyalogátkelőhely forgalmát szabályozó jelzőlámpák. A kamerás autó emiatt megállt, hogy elengedje az éppen átkelő kerékpárost, aki ugyan nem szállt le a bicikliről, de körültekintően hajtott át a zebrán.

A külső sávban haladó motoros szintén lassított, hogy megadja az elsőbbséget a biciklisnek. A mögötte érkező autó sofőrje azonban figyelmetlen volt, és hátulról belerohant a motorba. Az ütközést követően a motor felborult, de szerencsére az anyagi káron kívül nem történt komolyabb sérülés.

Videón a motoros és autós ütközése:

A felvétel is bizonyítja, hogy néhány másodpercnyi figyelmetlenség könnyen vezethet veszélyes helyzethez, különösen olyan csomópontokban, ahol a lámpák nem működnek.