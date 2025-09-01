Gátlástalanul előzött a motoros Kőbányán, aztán még ezt is volt mersze megtenni – videó

A X. kerületi Gitár utcában közlekedett a Bpiautosok.hu egyik olvasója, amikor kihúzta a gyufát egy szabálytalan motorosnál.

Az autós bűne az volt, hogy rádudált a motorosra, aki közvetlenül egy körforgalomból való kihajtás után, sávon belül előzte meg, amit a sofőr érthető módon nehezményezett.

A motoros videója:

"Ha nem figyelek rá és nem húzódom jobbra a sávomon belül, komoly baleset érhette volna. Rádudáltam" - írta a felvétel beküldője.

A motoros a dudálást büntetőfékezéssel torolta meg, a felvétel készítőjét és a mögötte érkezőt is megállásra kényszerítette. Ezután - szintén szabálytalanul - áthajtott egy stoptáblán is.