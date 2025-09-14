Hírlevél

A rendőrök orra előtt száguldozott kétszázzal a motoros, meglepő vallomást tett - videó

Kétszázzal száguldozókat állítottak félre a rendőrök egy csehországi autópályán. A két motoros közül az egyik meglepően őszinte volt.
A csehországi D4-es autópályán két motoros is jelentősen túllépte a megengedett sebességet: 130 helyett majdnem 200 km/h-s sebességgel közlekedtek.

A rendőrök mindkét motorost megállították. Az ellenőrzés során kiderült, hogy egy nőről és egy férfiról van szó, és egyáltalán nem ismerték egymást. Mindkét elkövető együttműködött a rendőrökkel, elismerte a hibáját és bocsánatot kért.

Videón a két motoros száguldozása:

Az egyik motoros azt is őszintén elismerte, hogy nem is ülhetne motoron, mivel 2026 októberének végéig eltiltották a vezetéstől. Az alkoholszonda mindkét esetben negatív eredményt mutatott. Az egyik motoros bírságot kapott, a vezetéstől eltiltottat további intézkedés céljából előállították a kapitányságra.

 

