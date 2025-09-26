Készek vagyunk-e azokra a kompromisszumokra, amit a négyévszakos gumik jelentenek?

Szemmel láthatóak az eltérések a szezon-specifikus és a négyévszakos abroncsok között. Utóbbi minden tekintetben valahol a két specialista abroncs között helyezkedik el, jobban barázdált a futófelülete, mint a nyári abroncsnak, de a gumikeveréke még nem annyira hideg hőmérsékletekre van kikeverve, mint a téli abroncsnál. Télies útviszonyok között a sok kapaszkodóél, nyáron a jó keverék és abroncsszerkezet biztosítja a jó tulajdonságokat, attól függően, hogy a gyártók milyen kompromisszumot hoztak össze a szezonális abroncsok tulajdonságaiból, jelentős eltérések lehetnek a négyévszakos gumik viselkedésében. Utóbbiról csak a gumitesztek tudnak megfelelő felvilágosítással szolgálni.

Keveset autózóknak éri meg a négyévszakos gumi

Fotó: Pilmo Kang / Hankook

Azoknak éri meg igazán a négyévszakos abroncs, akik viszonylag keveset használják autójukat, és meg tudják azt tenni, hogy kivárják azt a pár órát-napot alatt, amíg az utakat megtisztítják. Ugyanakkor nyáron se akarjanak például teljes terhelésű autóval több ezer kilométeres túrákat megtenni, mert a négyévszakos abroncs ilyenkor teljesítőképességének határán dolgozik. Különösen az utóbbi években ugrott meg a kereslet a négyévszakos abroncsok iránt, a hőmérséklet emelkedése miatt télen is inkább az esős időjárás a jellemző, ilyenkor pedig a legjobb négyévszakos abroncsok állják a sarat az éghajlat-specifikus abroncsokkal. Erre az abroncsgyárak új modellek kifejlesztésével reagáltak, akár az 5 évvel ezelőttihez képest is óriási fejlődés tapasztalható a négyévszakos abroncsok terén.

Balra nyári, középen négyévszakos, jobbra téli abroncs futófelülete látható

Akkor lesz a téli abroncsokkal jogilag is egyenértékű a négyévszakos gumi, ha az oldalfalán ott a hegycsúcs/hópehely szimbólum; Magyarországon nincs előírva ilyen abroncs használata, de egyes a szomszéd országokban már igen, és a rendőr büntethet, ha nem megfelelő abroncs van az autón.

Anyagilag már nem egyértelmű, hogy megéri-e a négyévszakos gumi

A négyévszakos gumival meg lehet spórolni a garnitúra félévenkénti cseréjének illetve féléves tárolásának költségét-nyűgjét, annak érdekében, hogy a négyévszakos abroncs tényleg hosszú életű legyen, érdemes nagyjából 10 000 km-ként a tengelyek között megcserélni az abroncsokat, ilyenkor lesz egyenletes a kopás – ennyi időnként amúgy is ajánlott a felfüggesztés ellenőrzése. Aki a maximumot várja el autójától, annak a szezonális abroncsok jelentik a megoldást. Utóbbiak jellemzően féléves váltásban vannak csak használatban, így a két garnitúra szezon-specifikus abroncs élettartama megfelel két garnitúra négyévszakos abroncsnak, tehát anyagilag ezt is érdemes szem előtt tartani vásárláskor.

