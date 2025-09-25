Több érzékelő, gyorsabb döntések a Nissan vezetőtámogató rendszerénél

ProPilot néven kínálja a Nissan vezetőtámogató rendszerét, amelynek első generációs változata képes volt sávot és távolságot tartani, a ProPilot 2.0 már többsávos úton is át tudta venni az irányítást. Jövő tavasszal kerül kereskedelmi forgalomba a harmadik generációs rendszer, amely már akár zsúfolt városi utakon is képes lesz átvenni az irányítást az emberi sofőrtől. Ezt az teszi lehetővé, hogy nem csak az érzékelőket bővítik ki egy Lidar lézeres letapogatóval (a 11 kamera és 5 radar mellett), de a vezérlőegységben a Wayve AI Driver mesterséges intelligencia fut.

Városban jelent érdemi előrelépést a Nissan 3. generációs önvezető rendszere

Fotó: Nissan

A mesterséges intelligencia alapvetően a jármű környezetét 360°-ban figyelő kamerák képét elemzi, illetve azt is figyeli, hogy a jármű mozgása hogyan hat a környezetére. A pontos helyzetfelismerésben segítenek a távolságokat pontosító radar-érzékelők, a Lidar lézeres letapogató a távolabb lévő tárgyak pontos felismerését javítja, illetve külső fényviszonyoktól függetlenül ad pontos képet a jármű környezetéről.

Városban is lehetővé teszi a kormány elengedését a 3. generációs ProPilot - de a vezetőnek mindig kész kell lennie az irányítás visszavételére

Fotó: Nissan

Leghamarabb jövő tavasszal jön a Nissan új vezetőtámogató rendszere

Egyelőre csak prototípusok vannak, amelyek már képesek városi környezetben is 2-es szintű önvezetésre (a vezetőnek bármikor kész kell lennie visszavenni az irányítást), de a Nissan a 2027-es pénzügyi évben – ez 2026 márciusa és 2027 márciusa közötti időszakot jelenti – dobja piacra első autóját, amely már a harmadik generációs ProPilot vezetőtámogató rendszert kapja.