Rendkívüli

Trump szerint elfogták Charlie Kirk merénylőjét

Nissan

Peugeot megjelenést öltött magára a Nissan kompakt szedán

Annyira eltávolodott a japán gyártó a Renault-tól, hogy inkább a Peugeot megjelenéséhez igazodik. A Nissan Sylphy Kínában debütált, de világautó lesz.
A Nissan kapcsán manapság a cég nehéz helyzetéről és az érkező villanyautókról szól minden, azért a hagyományos modelljeiket se hanyagolják el a japánok. Kínában például megjelentek az első képek az arrafelé Sylphy néven kínált kompakt lépcsős hátú modell felfrissített változatáról, amelynél a márka villanyautónál használt megjelenésre váltottak – ami szinte pontosan megfelel a Peugeot aktuális arculatának, a fényszórók alatt ott a macskakaparás, pardon az „oroszlánkarmok nyoma”.

Peugeot-stílusú orrot kap a Nissan Sylphy
Peugeot-orrot látunk a frissített Nissan Sylphy elején
Fotó: Nissan

Párhuzamos evolúció, és nem másolás eredménye az új Nissan-Peugeot orr

Persze mindez a véletlen műve, hiszen annak köszönhető ez az új Nissan-orr, hogy a villanyautókkal ellentétben a benzines autónál ténylegesen légbeömlő-nyílást kellett kialakítani középen is, ezért kellett lecsökkenteni a hűtőrácsnak a karosszéria színére fényezett felületét. Semmi szándékosság nincs abban, hogy a jelenlegi partner Renault hazai ellenfelének, a Peugeotnak a megjelenését másolják.

 

A Nissan Syphy felfrissített változata 2026 elejétől lesz megvásárolható Kínában, az Egyesült Államokban Sentra néven forgalmazott típus is várhatóan megkapja majd az új, a márka legújabb modelljeihez illeszkedő orrot és az összekötött hátsó lámpákat. A Távol-Keleten nem lesz műszaki változás, az autó 1,6-os benzinmotorral (135 LE, CVT váltó) vagy e-Power hatótávnövelős elektromos hajtással készül tovább.
 

 

 

 

