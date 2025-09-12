Peugeot megjelenést öltött magára a Nissan kompakt szedán

A Nissan kapcsán manapság a cég nehéz helyzetéről és az érkező villanyautókról szól minden, azért a hagyományos modelljeiket se hanyagolják el a japánok. Kínában például megjelentek az első képek az arrafelé Sylphy néven kínált kompakt lépcsős hátú modell felfrissített változatáról, amelynél a márka villanyautónál használt megjelenésre váltottak – ami szinte pontosan megfelel a Peugeot aktuális arculatának, a fényszórók alatt ott a macskakaparás, pardon az „oroszlánkarmok nyoma”.

Peugeot-orrot látunk a frissített Nissan Sylphy elején

Fotó: Nissan

Párhuzamos evolúció, és nem másolás eredménye az új Nissan-Peugeot orr

Persze mindez a véletlen műve, hiszen annak köszönhető ez az új Nissan-orr, hogy a villanyautókkal ellentétben a benzines autónál ténylegesen légbeömlő-nyílást kellett kialakítani középen is, ezért kellett lecsökkenteni a hűtőrácsnak a karosszéria színére fényezett felületét. Semmi szándékosság nincs abban, hogy a jelenlegi partner Renault hazai ellenfelének, a Peugeotnak a megjelenését másolják.

A Nissan Syphy felfrissített változata 2026 elejétől lesz megvásárolható Kínában, az Egyesült Államokban Sentra néven forgalmazott típus is várhatóan megkapja majd az új, a márka legújabb modelljeihez illeszkedő orrot és az összekötött hátsó lámpákat. A Távol-Keleten nem lesz műszaki változás, az autó 1,6-os benzinmotorral (135 LE, CVT váltó) vagy e-Power hatótávnövelős elektromos hajtással készül tovább.

