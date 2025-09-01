Hírlevél

A nyár utolsó óráiban is volt még program az autórajongóknak. Elmentünk az I. Százhalombattai Nyárzáró Autóstalálkozóra, ahol mindenki talált a maga ízlésének tetsző járművet, legyen szó két-, három- vagy négykerekűről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hagyományteremtőnek szánták a szervezők az I. Százhalombattai Nyárzáró Autóstalálkozót, amelyet az iskola előtti utolsó napon már csak kevesek által látogatott strand előtti parkolóban tartottak. Nem volt megkötés, milyen autókat várnak, ennek megfelelően mindenki megtalálta a maga ízlésének megfelelő látnivalót, legyen szó klasszikus járműről, tuningautóról, gyári állapotában megőrzött családi ereklyéről, vagy épp veterán motorkerékpárról.

Bőven volt látnivaló a Nyárzáró Autóstalálkozón
Bőven volt látnivaló a Nyárzáró Autóstalálkozón
Fotó: Lővei Gergely

Mindenféle járművet szívesen vártak a Nyárzáró Autóstalálkozón

A korelnök egy Ford Model T volt, a mezőny derékhadát a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek két- három- és négykerekű járművei alkották. Békésen megfértek egymással a szocialista autók és a hatalmas V8-as motorral szerelt amerikai cirkálók, a Bogarasok, a béemvések, satöbbi. Az elszórt égzengés ellenére szárazon megúszták a résztvevők és a látogatók is a mustrát.
 

Galéria: I. Százhalombattai Nyárzáró Autóstalálkozó
Fotó: Lővei Gergely
1/47
I. Százhalombattai Nyárzáró Autóstalálkozó

 

