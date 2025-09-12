Önvezetés a gyáron belül? A Tesla megoldotta!

Azt talán még Elon Musk kritikusai is elismerik, hogy a Tesla nem csak az elektromos autók piacára, hanem a teljes autóiparra nagy hatást gyakorol. Az amerikai cég fejlesztései között számos olyan újítást találunk, amelyekkel korábban nem találkozhattunk az autóiparban. A felhőalapú frissítések mellett ide sorolható az önvezetés képessége (bizonyos országokban), amely már nem csak a vezetők életét könnyíti meg.

Önvezetésből jeles: a fremonti üzem területén önműködően is képesek mozogni a legyártott járművek

Fotó: Wikipedia

Önvezetés másképpen

A Tesla fremonti (Kalifornia) és berlini gyárában, pontosabban a logisztikai területen egy ideje már önműködően közlekednek az autók. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy a gyártósorról még szakemberek vezetik le a járműveket a töltőoszlopokhoz, utána viszont az autók maguktól képesek elnavigálni a telephelyen belül a szállítási területre (innen autószállítókkal viszik tovább a Teslákat). Bár ezek a járművek önállóan képesek mozogni a gyáron belül, nem a végleges, közúti forgalomra tervezett Autopilot vagy Full Self-Driving szoftverrel navigálnak, hiszen ellenőrzött, zárt környezetben kell boldogulniuk. A Tesla célja ezzel a technológiával az, hogy még hatékonyabbá tegye a gyártási és logisztikai folyamatokat. Az automatizált mozgás értelemszerűen jelentősen csökkenti a gyárak munkaerő igényét.